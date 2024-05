Grenland Veteranvognklubb inviterer førstkommende torsdag, Kristi Himmelfartsdag, til sitt tradisjonsrike Grenlandsrally.

Løpet er åpent for alle typer kjøretøy som er over 30 år. I fjor stilte 150 kjøretøy til start. Løypa går i naturskjønne områder i rolig fart rundt i Grenland, og deltakerne løser poster på veien. Det er mulig for publikum og ta kjøretøyene i nærmere øyesyn ved postene, eller langs veien, melder klubbleder Jarle Rønjom i en pressemelding.

STARTEN: Oppmøte torsdag formiddag er utenfor lokalene til Gumpen Auto. Foto: Grenland Veteranvognklubb

Slik er løypa

Starten går fra Gumpen Auto, mellom Skien og Porsgrunn, klokka 11.00.

Fra Gumpen Auto går turen mot Porsgrunn. Ved PP-senteret tar kortesjen til høyre, og videre over Ånnerød, videre over Klyve, til Rødmyr og Fargerike C. Christoffersen til post 1.

Fra Rødmyr går turen via Elstrømbrua til Gulsetsenteret for post 2.

Turen går videre langs Hynivegen, over Hoppestad, Ås, Jønnevald, til Flittig Motorsportsenter for post 3.

Fra Flittig går turen til Jønnevald og bussgarasjen til Rutebilhistorsk Forening, og post 4.

Deretter går turen innom gamle Gjerpen alders- og sykehjem for post 5. Kjøretøyene kjører så inn til en folkefest i Brekkeparken fra klokka 12.30 - hvor det vil være åpnet for alle.

Fest i parken

– Vi kjører inn i Brekkeparken og parkerer på de nyklipte plenene blant nyutsprungne tulipaner og flotte blomsterbed. Her har publikum mulighet for å vandre blant flotte veterankjøretøy og mimre litt, sier Rønjom.

Premieutdeling for løpet er cirka klokka 15.30