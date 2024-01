Fredag for over to uker siden ble en mann i 30-åra fra Grenland meldt savnet.

12 dager senere ble en kvinne i 40-åra pågrepet og siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til det. Den siktelsen er nå endret til medvirkning til drap.

Politiet har funnet blod fra den savnete mannen fra Grenland ved gården på Løten. Det opplyser politiet på en pressekonferanse lørdag.

Politiet forteller at det også er funnet levninger av et menneske på området. De legger til at det er for tidlig å si hvem levningene stammer fra.

Pågripelsen skjedde etter at politiet gjorde undersøkelser ved en gård i Løten kommune i Innlandet sist onsdag.

I går fredag 26. januar ble hun varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Siktede erkjenner ikke straffskyld etter den nye siktelsen. Hun tar sterk avstand fra de beskyldningene som ligger til grunn for siktelsen og er sjokkert over de funn som er gjort på hennes eiendom. Hun har et sterkt ønske om å hjelpe politiet i å oppklare saken, skriver kvinnens forsvarer Jens-Henrik Lien i en sms til VG.