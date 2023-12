Politiet går nå ut med navnet på offeret i drapssaken i Porsgrunn. Det var Oliver Ravn Rønning som ble drept i leiligheten i Hovenga natt til mandag 27. november.

Rønning bodde sammen med 18-åringen, som nå er siktet for drap. 18-åringen har i avhør erkjent å ha utøvd vold mot Rønning, melder politiet i en pressemelding.

Politiinspektør sier til Varden at siktede har forklart at hun utøvde vold mot fornærmede som førte til at han døde. Men at siktede ikke erkjenner straffeskyld.

Forsvarer Heidi Ysen presiserer at siktede erkjenner voldsutøvelse, men ikke straffskyld for drap.

Avdødes familie har anmodet at kontakten med offentligheten går via bistandsadvokat Hanne Wold Johansen. Varden har forsøkt å få en kommentar fra de pårørendes bistandsadvokat uten å oppnå kontakt.

Familien har gitt uttrykk for at de ikke ønsker at navnet offentliggjøres, ifølge politiets pressemelding.

– Vi forstår at omtalen kan være belastende for familien. Vi mener likevel at hensynet til offentlighetens interesse veier tyngst i denne saken. Det er en alvorlig siktelse. Å offentliggjøre navnet hindrer også ryktespredning og spekulasjoner, begrunner Vardens sjefredaktør, Tom Erik Thorsen.

– Godt likt og ambisiøs student

Kari Skoe Fredriksen, rektor ved Kragerø Kunstskole, uttrykker sorg over tapet av en student.

– Det er med stor sorg at vi har mottatt budskapet om at Ravn har gått bort. Studenter og ansatte ble orientert i dag til morgenen. Vi minnes Ravn som en godt likt og ambisiøs student, med stor kunstnerisk kapasitet og potensiale. Vi vil savne Ravn på skolen vår, og vi sender vår dypeste medfølelse til familie og pårørende, skriver hun i en pressemelding.

Rønning har familie i Arendal, hvor han selv også tidligere har hatt adresse.

Ifølge Agderposten beskrives han som en person som var særlig opptatt av psykisk helse. Han blir beskrevet i positivt ordlag av flere personer som avisa har vært i kontakt med.

– Han var en veldig, veldig trivelig gutt. Han var bare rett og slett ålreit å ha med å gjøre, forteller en tidligere kollega av 22-åringen til Agderposten.

Anmeldte kvinnen for vold i oktober

Den drapssiktede er folkeregistrert som mann, men ønsker å bli omtalt som kvinne.

– Etterforskningen viser at det under voldsutøvelsen trolig ble benyttet et balltre. Den foreløpige obduksjonsrapporten indikerer at 22-åringen døde som følge av slag mot hodet, heter det i pressemeldingen fra politiet.

Politiet fortsetter etterforskningen med avhør og gjennomgang av elektroniske spor.

Siktede og nå avdøde Rønning bodde inntil nylig sammen i Kragerø. Fredag for en uke siden inngikk de en leiekontrakt på leiligheten i Hovenga.

Kun to dager senere, natt til mandag, var boligen blitt et åsted for drap.

Avdøde Rønning hadde i oktober anmeldt den nå drapssiktede to ganger for vold.

Politiet henla disse sakene.

– Det var to saker som gjaldt kroppskrenkelse, har påtaleansvarlig i saken, Odd Skei Kostveit, tidligere uttalt.

Besøket på legevakta

Bare noen timer før drapet var politiet i kontakt med den nå siktede kvinnen over telefon. Da var hun på legevakta i Porsgrunn sammen med Rønning på grunn av en voldshendelse mellom dem tidligere samme dag.

– Det ble vurdert at det ikke var risiko for at situasjonen skulle eskalere ytterligere, og avtalt at hun (nå siktede) skulle oppsøke politiet dagen derpå, har Kostveit fortalt.

Varden vet at et nært familiemedlem av Rønning skal være et nøkkelvitne til selve drapet. Vedkommende var ved boligen og skal ha stått på utsiden og sett at Rønning ble utsatt for vold gjennom et vindu. Varden vet at familiemedlemmet som sto på utsiden har forklart at Rønning ble slått med balltre.

Drapet skjedde etter at fornærmede og siktede hadde vært på legevakta i Porsgrunn. Politiet har opplyst at siktede ringte politiet herfra. Kostveit forteller til Varden fredag at siktede kjørte alene hjem fra legevakta, og at fornærmede en stund etterpå ble hentet av familiemedlemmet som ble vitne til drapet.

Vitnet kjørte så fornærmede til boligen hvor drapet skjedde kort tid etter.

Flere vitner har hørt bråk og støy fra boligen etter midnatt natt til mandag.

Politiet ble varslet, og rykket til boligen. Da var det for sent. Livet til Rønning sto ikke til å redde.

Kvinnen (18) ble pågrepet på stedet og har samtykket til to ukers varetektsfengsling. Torsdag satt hun i avhør. Kvinnen har fått oppnevnt advokat Heidi Ysen som sin forsvarer.

Spesialenheten for politisaker er varslet om saken, for å undersøke om det er behov for å granske politiets håndtering forut for drapet.