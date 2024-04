– Nei, var Årmots tydelige svar da ankesaken mot ham ble innledet i Agder lagmannsrett tirsdag. I fjor ble den ferskenelskende midt-telemarkingen først tiltalt og deretter frikjent i tingretten for å ha brukt sin mobiltelefon på ulovlig vis mens han kjørte.

Gjentatt rekonstruksjon

Påtalemyndigheten har imidlertid anket saken inn for lagmannsretten – til tross for at loggen tilknyttet Årmots telefon har vist at telefonen hans ikke ble brukt da to politibetjenter mente de så nettopp dette.

Under den første rettssaken merket Telemark tingrett seg også at Årmot slett ikke har noe behov for å holde mobilen, eller betjene den med hånda og tommelen, slik politiet har hevdet.

« Systemet i hans Tesla og mobil er slik at tjenestene kan stemmeaktiveres. Med sin stemme kan han gi beskjed om å sende SMS, ringe opp eller åpne hjemmesider.», heter det i dommen som Telemark tingrett avsa i august i fjor.

I lagmannsretten tirsdag ble det ført gjentatt rekonstruksjon av kveldshendelsen for snart elleve måneder siden.

Så hvordan havnet bøheringen Årmot, som opprinnelig er fra Lunde, oppi den vedvarende miseren med politi og påtalemyndighet som motstandere?

FIRER IKKE: Arild Årmot sier at det er 100 prosent sikkert at han ikke brukte mobiltelefonen. I bakgrunnen forsvarer Monica Tveit Tjentland. Foto: Andreas Soltvedt

Elsker fersken

Alt utspant seg 31. mai i fjor da Årmot skulle treffe kjæresten sin og var på vei til nettopp henne da han kjørte sin Tesla langs Kongsbergveien på Notodden. På turen – og som tidligere omtalt i Varden – hygget Årmot seg med det han kaller «flate fersken», såkalte paraguayos, mens han rattet i vei for å møte sitt hjertes utkårede.

– Jeg tok ut en stein og snart en til og kastet dem ned på ei matte på passasjersida i bilen. Da jeg kastet den tredje, spratt den over på en ren genser som lå i setet, forklarte Årmot i lagmannsretten tirsdag.

Slik Varden også har formidlet tidligere, forsøkte Årmot – med blikket fortsatt på veien – å lokalisere steinen siden denne åpenbart «forsvant» et sted i genseren.

Så skal han brukt høyrehånda til å fikle og flytte på det som lå oppå genseren, henholdsvis solbriller, en krem og sin mobiltelefon.

– Så rista jeg på genseren til steinen falt ut, har Årmot forklart.

HER SKJEDDE DET: Kontrollen fant sted i øvre del av denne bakken på E134 i Notodden. Foto: Andreas Soltvedt

Er 100 prosent sikker

Årmot firer ikke i sin forklaring og er tydelig på det som skjedde også da han ble stoppet av politiet den aktuelle maikvelden.

– Jeg var rimelig sikker på at jeg ikke hadde kjørt for fort og 100 prosent sikker på at jeg ikke hadde brukt mobilen. Politimannen var hyggelig. Jeg veit at jeg flytta på telefonen, men er 100 prosent sikker på at jeg ikke brukte den. Min greie var å flytte på steinen. Jeg spurte politibetjenten om han ville kjenne på steinen, men det ville han ikke siden den var klissete, sa Årmot i lagmannsretten.

Han tipper at han holdt mobiltelefonen 10–25 centimeter opp på sin ferd langs Kongsbergveien den aktuelle maikvelden.

– Det hender mobilen begynner å lyse når jeg kjører i en fartshump, påpekte 56-åringen.

STÅR MOT HVERANDRE: Tesla-eier Arild Årmot (t.h.) og aktor – politiadvokat Magnar Andersen. Foto: Andreas Soltvedt

Det er disse også

Tilbake seint i mai i fjor var det også slik at politiet hadde folk ute på kontroll langs veien der Årmot kom kjørende. To av politiets utsendte var overbevist om at de så bilføreren bruke mobiltelefonen mens han kjørte, og de fikk gikk beskjed til politi nummer tre at han skulle stoppes.

– Vi satt på en fjellknaus i en 50-sone. Sola lyste godt inn i bilene fra der vi satt. Så kom det en grå Tesla. Jeg så at føreren holdt en mobiltelefon i sin høyre hånd og at føreren holdt en tommel på skjermen, forklarte den ene politibetjenten fra vitneboksen i lagmannsretten. Politibetjenten har jobbet mange år i UP.

– Du er helt sikker på hva du så, spurte aktor – politiadvokat Magnar Andersen.

– Ja, svarte politibetjenten.

UTSYN MOT EN TESLA: Fra rekonstruksjonen i lagmannsretten tirsdag. Foto: Andreas Soltvedt

– Her er det ikke tvil

Det andre politivitnet, som er politioverbetjent, sa at også hun så Årmot holde mobiltelefonen i sin høyre hånd og at han hadde tommelen på mobilen.

– Vi så at skjermen lyste. Jeg sa til politibetjenten på stedet at her er det ikke tvil, forklarte politioverbetjenten i lagmannsretten.

Det tredje politivitnet i lagmannsretten har mange års erfaring fra jobbing med digitale spor. Han understreket i retten at det er umulig for ham å si om Årmots telefon ble brukt i bilen, eller ikke – og presiserte at han uttalte seg på generelt grunnlag.

– Det er ikke all bruk som genererer datatrafikk. Det genererer ikke datatrafikk når man bruker flymodus. Det er fullt mulig å skrive en melding, men det er tidspunktet når den lastes ned som kommer på mobiloperatørens logg, forklarte han.

Arild Årmot på sin side har hele tida stått fast på at han bare flyttet på mobilen. Samtalespesifikasjonen fra Årmots telefon ble også lagt fram for lagmannsretten tirsdag. Den viser at det ikke var noe datatrafikk rundt den tiden han ble stoppet av politiet.

Klokkeklare påstander

I sin prosedyre var aktor tydelig på at politiets observasjoner «der ute» bygger på at de er trent og drillet i oppgavene de utfører.

– I dette tilfellet er begge overbevist. De har begge sett at han holdt mobiltelefonen. Ingen av dem er i tvil. Han har brutt forskriften for bruk av mobiltelefon i bil, fastslo aktor og la ned påstand om at Årmot må betale en bot på 12.000 kroner – subsidiært sone tolv dager i fengsel.

MENER ÅRMOT ER SKYLDIG: Aktor – politiadvokat Magnar Andersen. Foto: Andreas Soltvedt

Årmots forsvarer – advokat Monica Tveit Tjentland – på sin side er tydelig på at Årmot må frikjennes.

– Det er lov å flytte på mobiltelefonen på samme måte som det er lov å flytte solbrillene sine, eller drikke og spise. Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål ved politiets observasjoner og at lagmannsretten må følge hovedregelen om å legge tiltaltes forklaring til grunn, sa hun.

Arild Årmot sier i en kommentar at han er optimist med tanke på hvordan saken ender for hans del.

– Jeg tenker at det er mye her som taler i min favør og kommentarer blant vitner som jeg synes styrker min sak. Men aktor har jo et helt annet syn på det. Så ja, jeg er optimist, og jeg vet at jeg ikke brukte telefonen, sier han til Varden.

Dom vil foreligger i løpet av uka.