Et godstog sporet av mellom Vegårshei og Skorstøl rundt klokka 22.45 mandag 2. pinsedag. Årsaken til avsporingen var brudd i én av akslingene på ett av togets lokomotiv.

Den ødelagte akslingen førte til skader på sporet over en strekning på om lag 11,5 kilometer. Foreløpig er det avdekket at cirka 4 500 sviller er påført så omfattende skader at de straks må skiftes ut.

I tillegg har sporet forskjøvet seg sideveis på flere steder, og må derfor justeres før trafikken kan komme i gang igjen som normalt.

– Dette er en stor jobb, og den er vi i gang med å gjøre. Vi setter selvfølgelig sikkerheten foran alt annet. Den klimavennlige gods- og persontransporten skal i gang så raskt som mulig, men åpner først når alt er på plass, trygt og i orden, sier senior kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR i en pressemelding.

Lokomotiv og vogner ble fjernet omkring midnatt, natt til onsdag 22. mai. Transport av sviller fra fabrikk på Hønefoss og fra lager i Kristiansand, er iverksatt. Transport foregår både med tog og trailere. Svillene fraktes til «mellomlager» på Bjorvatn, og transporteres derfra videre dit de skal brukes.

Bane NOR har etablert en egen prosjektorganisasjon som leder det omfattende utbedringsarbeidet.

Arbeidet med å skifte ut svillene er ikke påbegynt, men mannskap og maskiner fra egne rekker og entreprenørselskapet Banefjell AS står klare til å ta fatt på jobben.