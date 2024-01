En kvinne i slutten av 40-årene er etterlyst og siktet for drap på en mann i 50-årene i Stavern.

Det bekrefter nå politiet i en pressemelding onsdag ettermiddag. Kvinnen er sporløst forsvunnet og er nå internasjonalt etterlyst.

Kvinnen flyttet nylig fra Grenland til Stavern.

Funn av død person

Det var tirsdag kveld at politiet rykket ut til en adresse i Stavern hvor det ble gjort funn av en død mann. På bakgrunn av funn på stedet har politiet igangsatt drapsetterforskning.

Mannens samboer er nå siktet for drap, men er foreløpig ikke pågrepet. Politiet har heller ikke hatt kontakt med kvinnen.

Den avdøde mannen er ikke formelt identifisert, men politiet har en formening om hvem det kan være. De pårørende er varslet med forbehold om at politiet ikke har fått bekreftet en sikker identitet.

Flere teorier

– Det har i løpet av natten blitt gjennomført en rekke taktiske og tekniske undersøkelser og dette vil fortsette ut over dagen onsdag, sier politiadvokat Ole Jacob Garder.

Politiet ønsker onsdag formiddag ikke å utdype hvorfor de mistenker kvinnen for drapet utover at funn på åstedet gir skjellig grunn til siktelsen.

– Det er samtidig naturlig at politiet jobber ut ifra flere teorier om hva som kan ha skjedd og vi holder alle muligheter åpne, men først og fremst ønsker vi å komme i kontakt med kvinnen, sier Garder.

Politiet sier at det er for tidlig å ha noen formening om motivet for hendelsen.

Samboere

Kvinnen og mannen var bostedsregistrert på samme adresse, og hadde kun bodd på adressen i noen måneder. Garder opplyser også at verken den etterlyste kvinnen eller mannen de antar er den omkomne er kjente av politiet fra tidligere.

Varden kjenner til at dette er en grenlandskvinne. Hun skal ha flyttet fra Grenland til Stavern i 2023.

Det er kommet inn enkelte tips til politiet i saken, men ingen tips har foreløpig resultert i at kvinnen er funnet.

Politiet er interessert i tips fra publikum som kan bidra til å kaste lys over hendelsen.

– Politiets fremste oppgave nå er å finne kvinnen og deretter å få avdekket hendelsesforløpet, sier Garder. Politiets tipstelefon er 476 96 500.

Politiet meldte først at den siktede kvinnen er i 50-årene, men kom med en rettelse like etterpå, der de informerer om at kvinnen er i slutten av 40-årene.