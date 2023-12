Trafikken mellom Larvik og Porsgrunn ble midlertidig stengt i 17-tiden mandag.

Det opplyste Bane NOR i en melding på sine nettsider. Like over klokken 20 opplyste de i en oppdatert melding at strekningen ville bli stengt også videre, og at en ny oppdatering vil bli gitt klokka 12 tirsdag.

Mandag kveld opplyser Bane NOR i en pressemelding at strekningen måtte stenges etter pålegg fra Statens jernbanetilsyn (SJT). Grunnen er manglende dokumentasjon fra Bane NOR knyttet til ferdig signalanlegg. Inntil nå har kjøretillatelsen vært midlertidig.

Vy har iverksatt alternativ transport og det kjøres buss mellom Larvik og Skien.

– Dette er en svært beklagelig situasjon som vi må få ryddet opp i så raskt som mulig. Vi beklager overfor de reisende og overfor Vy at vi måtte stenge. Dette er rett og slett flaut, sier Bettina Sandvin, konserndirektør Utbygging, Bane NOR.

Bettina Sandvin Bettina Sandvin, konserndirektør Utbygging, Bane NOR

Bakgrunn for pålegg

Strekningen på Vestfoldbanen åpnet for trafikk i 2018 og Bane NOR fikk den gangen en midlertidig tillatelse til å kjøre tog i påvente av endelig dokumentasjon.

I ettertid har Bane NOR søkt om ytterligere forlengelse av den tidsbegrensede tillatelsen flere ganger, siste gang i september da tillatelsen ble forlenget til 1. desember 2023.

Tvangsmulkt hver dag

I tillegg har Bane NOR fått tvangsmulkt siden 1. oktober på kroner 10 000 per dag.

– Fristen til 1. desember ble ikke overholdt av Bane NOR og derfor ble vi pålagt å stenge. Vi forstår godt at Statens jernbanetilsyn nå setter foten ned. Vi jobber nå med å få på plass den nødvendige dokumentasjonen så raskt som mulig, sier Sandvin.

Ifølge VG har Bane NOR så langt fått 610.000 kroner i dagbøter.