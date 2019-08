Henriette Steenstrup og Rune Assmann giftet seg: Bruden sang «You Never Walk Alone» på festen BRUDEPAR: Henriette Steenstrup og Rune Assmann fra Skien giftet seg 10. august i Hvasser kirke. (Foto: Privat ) NYGIFT: Bryllupet ble holdt på Hvasser på Tjøme med parets venner og familie til stede. Vielsen fant sted i Hvasser kirke. (Foto: Privat ) – Da Henriette sang «You Never Walk Alone» sammen med 20 mann fra Guldbergs Akademiske Kor ble det for mye. Da grein jeg som da jeg var syv år. 20.08.2019 kl 10:28 (Oppdatert 10:46)

10. august gifte Rune Assmann fra Skien seg med den folkekjære komikeren og skuespilleren Henriette Steenstrup. Bryllupet ble holdt på Hvasser på Tjøme med parets venner og familie til stede. Vielsen fant sted i Hvasser kirke.

– Det var en strålende dag i striregn på Hvasser og Tjøme. Men vi nøyde oss ikke med en bryllupsdag. Vi inviterte til en slags bryllupsfestival. Fredag til søndag, sier Rune Assmann til Varden.

Henriette sang «You’ll never walk alone»

Under bryllupsfesten sang Steenstrup «You Never Walk Alone», og det ble veldig godt mottatt av brudgommen.

– I bryllupet vårt var det mange veldig fine og rørende taler, men da Henriette sang «You Never Walk Alone» sammen med 20 mann fra Guldbergs Akademiske Kor ble det for mye. Da grein jeg som da jeg var syv år. Låta betyr mye og den er jo i tillegg nydelig.

Liverpool i hjertet siden 1977

Assmann er født og oppvokst på Gulset i Skien, og har tilbragt mange timer på løkka.

– Jeg begynte å heie på Liverpool i 1977. Da var jeg syv år. Da vi spilte fotball på løkka på Gulset på den tiden hadde alle en favorittspiller fra tippekampene som ble vist på NRK. Jeg ville være Kevin Keegan. Da han ble solgt til Hamburger SV gikk jeg for Kenny Dalgliesh. Foreldrene mine hadde vel overhørt dette, og da de var i England hadde de full Liverpooldrakt hjem.

Tryna på sykkel

Steenstrup og Assmanns veier har krysset hverandre ved flere aneledninger, men det var først etter at Steenstrup prøvde å være Kirsten Giftekniv hun oppdaget at hun hadde øye for Skiensmannen.

– Første møte var da jeg tryna på sykkel og Henriette kom løpende til for å høre hvordan det gikk. Vi ble stående å snakke sammen litt og jeg fortalte at jeg kjenner søsteren hennes godt. Neste gang jeg hørte fra henne var da hun sendte en sms og spurte om jeg ville gå på date med en venninne av henne. Heldigvis ble ikke det klaff. Så viste det seg at hun egentlig var interessert selv.

Fridde på fisketur

I fjor gikk Assmann ned på kne og fridde til skuespilleren under en ferie i England.

– Jeg fridde til Henriette i fjor sommer. Vi var på kjærestetur til Winchester i England. Jeg hadde dratt henne med på fluefiske i den klassiske kalksteinselva River Test hvor fluefiske mer eller mindre ble oppfunnet. Der i vadere, med bøttehatt, og at hun gadd å stå i en elv å kaste med flue, tenkte jeg at bedre dame får du aldri. Her er det bare å slå til. Jeg gikk ned på kne i elva og fridde og hun sa ja på stedet.

– Hun er det rauseste og fineste mennesket jeg har møtt. Også er hun ganske morsom. Smartere enn man skulle tro også faktisk.

Slipper unna mediepresset

Å være sammen med en kjendis kan til tider være ganske masete, men for Assmann er ikke det tilfelle.

– Bortsett fra Varden har jeg i grunn fått være i fred. For å være ærlig slipper jeg unna mediepress. De få gangene jeg går på en rød løper med Henriette er jeg eksponert, men da er det jo på en måte selvvalgt, og det er ikke meg de er opptatt av. Jeg var litt bekymret for dette i starten, uvant med slikt som jeg er, men jeg må si at norsk presse oppfører seg i det store og hele ganske bra. Det verste er å stå der og vite at det ikke er jeg som er interessant uten å se ut som en idiot.

Selfier på Gulset

– Hvordan har det vært å bli kjæreste med en som er så kjent?

– En ubetinget glede. Hun er jo heldigvis kjent for å være dyktig og morsom. Det hender at fulle folk kan være litt innpåslitne, men det er det mer jeg som reagerer på enn henne. Hun er vant til det, og hun håndterer det på en hyggelig måte. Jeg synes det var litt flaut da folk ville ha selfier på Gulset-senteret, men det var vel fordi nettopp det stedet har jeg et spesielt barnslig forhold til.

Hektisk hverdag

Ekteparet bor sammen i en enebolig på Sogn i Oslo, og lever et liv som folk flest.

– Vi har jo fem barn til sammen. Tre i alderen 8 til 12 med alle aktiviteter og ting som følger med, så vår hverdag skiller seg lite fra andres. Men nå har filmen «Barn» hvor Henriette spiller en hovedrolle snart verdenspremiere på filmfestivalen i Venezia, så da blir det jo spennende å se hva som skjer. De få divataktene hun har nå kan jo forsterke seg om filmen bemerker seg i verden.

