Hentet av luftambulanse etter MC-ulykke

21.08.2019 kl 19:34 (Oppdatert 20:24)

Politi, ambulanse og brannvesen rykket onsdag kveld ut til en ulykke i Drangedal.

– En motorsykkel har kjørt av veien. Det er mistanke om personskade, sier operasjonsleder Jarle Hopperstad i Sør-Øst politidistrikt.

Utforkjøringen skal ha skjedd på fylkesvei 38, Drangedalsveien, ved Vierdalssvingene.

Et tipser som passerte ulykkesstedet kort tid etter ulykken, sier til Varden at MCen kjørte inn i en fjellvegg.

– Motorsyklisten er trolig moderat skadet og tas med i luftambulansen, sier Hopperstad.

Onsdag kveld opplyser Vegtrafikksentralen at fylkesveien er stengt cirka to kilometer syd for Drangedal sentrum på grunn av ulykken.

