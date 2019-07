Her ble det satt produksjonsrekord i fjor

Ineos Rafnes AS eier og driver etylenfabrikken (crackeren) på Rafnes. Etylenfabrikken har vært i drift siden 1977. Hovedproduktene er etylen og propylen som i hovedsak benyttes som råstoff i den øvrige petrokjemiindustrien i Bamble, men også eksporteres. Ineos Rafnes eies av INEOS og er, sammen med INEOS Bamble, en del av INEOS Olefins & Polymers Europa.

