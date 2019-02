Her er oversikten over det som har skjedd i Norge og verden i natt ØKER IGJEN: Strømprisen øker for tredje uke på rad. (Foto: Scanpix) annonse

Dette skjedde mens du sov. 11.02.2019 kl 05:41 (Oppdatert 05:41)

NTB

Norsk kvinne pågrepet i Spania

En kvinne i 30-årene som har vært etterlyst av norsk politi for flere bortføringsforsøk, er pågrepet på Costa Blanca utenfor Alicante, ifølge VG.

Kvinnen er siktet for å ha bortført sitt eget barn etter å ha tapt en barnefordelingssak på Østlandet for noen år siden, ifølge en pressemelding fra spansk politi.

Huawei-boikott kan gi kostnadshopp

Dersom store kinesiske aktører som Huawei og ZTE ikke får være med å bygge mobilnett i Norge, kan nettene bli betydelig dyrere, skriver Dagens Næringsliv.

USA har tiltalt Huawei for sanksjonsbrudd, flere europeiske land vurderer å forby selskapet å bygge infrastruktur og Politiets sikkerhetstjeneste mener det er problematisk om Huawei får bygge ut 5G-nett i Norge.

Laveste strømpris hittil i år

I helgen kostet en kilowattime strøm 46 øre på kraftbørsen Nord Pool. Det er den laveste strømprisen så langt i 2019.

Prisen før nettleie og avgifter er ventet å bli den samme på mandag, opplyser bransjeorganisasjonen Energi Norge.

Grammy-pris til nordmann

Jay Z og Beyoncés album «Everything Is Love», der Fredrik William Ball fra Fredrikstad var medprodusent på tre låter, vant Grammy under søndagens utdeling. De vant Grammy i kategorien Best Urban Contemporary Album.

Childish Gambino vant årets låt med «This is America» under musikkbransjens gjeveste prisutdeling, noe som første gang en rap-låt vinner i kategorien. Artisten, som egentlig heter Donald Glover, fikk også to andre Grammy-priser for samme låt.

Dobbel Zuccarello-assist

Mats Zuccarello sørget for to assister da New York Rangers vant 4-1 mot Toronto Maple Leafs på hjemmebane søndag kveld i NHL.

Rangers fire mål ble satt i første og siste periode i kampen på Madison Square Garden. Nordmannen har i til sammen ti kamper siden 12. januar sikret Rangers 15 poeng.