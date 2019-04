Her er Skiens første konteinerbolig – nå skal de finne ut hvor den skal stå PÅ GEITERYGGEN: Før den skal plasseres i et nabolag, skal den kles inn og bli til et småhus. (Foto: Fredrik Pedersen) MIDLERTIDIG: Kontaineren vil være boligtilbudet for de som ikke har andre alternativ. (Foto: Fredrik Pedersen) SLITESTERKT: Slike konteinere brukes av forsvaret og andre og er levert av Camp Supply International på Vold i Skien. (Foto: Fredrik Pedersen) HVOR?: Det store spørsmålet er hvor skal denne konteineren skal plasseres. (Foto: Fredrik Pedersen) NAV-SJEFENE: Anne C. Apneseth og Sissel Berit Hoell slår alvorlig fast at det er behov for denne boformen, også i Skien. (Foto: Jan Bjørn Taranrød) annonse

Skien kommune har kjøpt det første konteinerhuset. Det står på Geiteryggen, men er foreløpig ikke tatt i bruk. 12.04.2019 kl 10:44

Jan Bjørn Taranrød

Tlf: 414 59 444

– Vi fikk et godt tilbud, og valgte å slå til, fordi vi hadde inne en bestilling fra Nav, sier Anita Ballestad, eiendomssjef i Skien kommune. Prisen var 150.000 kroner.

– Det er en veldig lav pris for en bolig, mener Ballestad som forteller at den skal se ut som et hus når den blir plassert ut.

Spørsmålet er bare hvor. Nav jobber med å finne et egnet sted til den innkjøpte hardbruksboligen, som innvendig har inventar av rustfritt stål.

– Det høres ikke noe koselig ut med «konteinerbolig». I Horten har de kledd dem inn, så det blir et lite hus av det, sier assisterende Nav-leder Sissel Berit Hoell og viser bilder.

«Småhus»

– Det der er jo ikke kontainer, men småhus, sier Hoell.

Huset skal være et midlertidig botilbud. Kommunen jobber med å få på plass et bredere botilbud for denne gruppen.

– Sånn at når de kommer over i noe permanent, kan det bli noe varig. For verken vi eller denne gruppen liker å flytte hele tiden. Selv om det ikke er stabilt inne i oss selv, ønsker vi stabilitet rundt oss, sier Hoell.

– Det er jo mennesker som er i utfordrende faser i livet. Ikke alle rusmisbrukere er kriminelle, sier Nav-leder Anne Apneseth.

– Disse menneskene ønsker også å være gode naboer. Det er bare det at de klarer ikke alt like godt som alle andre, sier Hoell.

– Det om er viktig her, er at samfunnet jo omfavner mange typer innbyggere. Og vi skal ivareta alle. Det er et fellesansvar. Ingen skal bo på gata, sier Anne C. Apneseth, Nav-leder i Skien. De aller vanskeligst-stilte er det Nav som må sørge for. Det er nedfelt i norsk lov.

Lokalutvalget skal høres

Nav har fått en liste med mulige adresser fra eiendomsetaten. Nav, politiet og flere etater lager risiko- og sårbarhetsanalyser for hver av dem.

Nylig dukket det opp en adresse til. Det betyr at det går enda noe tid før stedsvalget skjer. Det skal i tillegg først på høring til det aktuelle lokalutvalget, før hovedutvalget for helse og velferd gjør sitt valg.

– Er det egentlig behov for denne boligen når den bare står lagret der oppe på Geiteryggen?

– Ja, det er behov for den, hele tiden, svarer Sissel Berit Hoell alvorlig.