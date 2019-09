Her fikk 32 sjåfører fartsbot tirsdag kveld annonse

Utrykningspolitiet har hatt fartskontroller på Heistad i Porsgrunn og på Meheia på Notodden tirsdag kveld. Her er resultatet. 17.09.2019 kl 22:34

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Tirsdag kveld oppsummerer politiet Sør-Øst på Twitter resultatet av UPs innsats i Telemark.

På Breviksvegen på Heistad var det fartskontroll i 40-sonen. Her fikk 16 sjåfører forenklet forelegg for å ha vært for ivrige på gasspedalen.

– Høyeste hastighet ble målt til 54 km/t.

På Meheia har UP hatt kontroll i 60-sonen. Også her ble 16 sjåfører tatt for å kjøre for fort.

– Høyeste hastighet målt til 80 km/t.

Tidligere tirsdag ettermiddag hadde politiet kontroll i Skien. Hvordan det gikk kan du lese her.