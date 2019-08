– Her må vi være på ballen fra første stund Har kjøpt gigatomt i Skien: Torkild Follaug, Daglig leder i IKT Telemark mener regional og lokal næring må rigge seg klar for å kunne ta imot den store muligheten et datasenter gir. – Vi bør sette i gang en rekke aktiviteter for å være klare, for hvis dette blir en realitet kan det bety enormt mye både lokalt, men også for hele Norge og Skandinavia. 09.08.2019 kl 11:27 (Oppdatert 11:32)



Det sier daglig leder i Telemark IKT Thorkild Follaug, etter at det fredag formiddag ble klart at Google har kjøpt giganttomt i Skien for å bygge datasenter.

– Kjempestor og god nyhet

– Dette er en kjempestor og god nyhet - ikke bare for vår region, men for hele Norge og Skandinavia. Det signaliserer en tydelig interesse for å legge datasenternæring i området, og betyr at vi nå blir lagt merke til globalt. At de mener vi har det denne næringen krever, sier han.

Follaug presiserer at vi fortsatt ikke vet om Google skal bygge og i hvor stor skala det i så fall blir, men at det er viktig å være på ballen fra første stund.

– Vi må sørge for at vi kan levere tjenester lokalt og regionalt hvis en slik etablering kommer.

Den daglige lederen forteller at et datasenter i Skien kan ha betydning for alt fra bygg- og anleggsnæringen til IT- og tjenesteproduksjon i området.

Ringvirkningsanalyser viser nemlig at det blir mye aktivitet i kjølvannet av en slik etablering – og at den baner vei for hele området.

– Her må det mobiliseres regionale krefter. Det er mange som står klare fra hele verden for å levere tjenester, sier han.

Utdanning

Han mener Telemark imidlertid har en ideell posisjon for å håndtere akkurat denne typen næring, da mye av kompetansen fra prosessindustrien kan brukes også i arbeid med datasenter.

– Det de etterspør er kompetanse på kritisk infrastruktur. Det er en spesiell kompetanse som vi også finner i prosessindustrien. Vi er med andre ord godt rigget for å serve en vekst i datasenterindustrien.

Follaug forteller at IKT Telemark nå kommer til å jobbe med å få en oversikt over mulighetsbildet for regionalt og lokalt næringsliv, i tillegg til at de nå ønsker å spisse ingeniørutdannelsene på universitetet mer mot denne typen næring.

– Universitetet i Sørøst-Norge er vant til å serves slik kompetanse, og nå bør vi se på hvordan vi kan spisse ingeniørutdanningene for å treffe datasenternæringen, sier han og fortsetter:

– Ved å bygge opp kompetansemiljøene vil posisjonen vår forsterkes ytterligere.

