Hærverk på busskur, bil og barnehage annonse

Det er gjort hærverk flere steder på Gulset. Politiet mistenker at det kan være samme gjerningspersoner. 30.04.2019 kl 08:28 (Oppdatert 10:32)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Natt til tirsdag er det gjort hærverk på en barnehage, en bil og et busskur på Gulset i Skien.

Det skal være knust ruter i Kollmyr barnehage, ett vindu og glasset på en dør.

– Det ser ut som om det er kastet stein gjennom ruta. Vi tror ikke at noen har vært inne i barnehagen, det ser ikke ut som om noe er stjålet, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sør-Øst politidistrikt.

Bilen, som står i Gulsetvegen, har fått bakruta knust. Det er i tillegg tømt et brannslukningsapparat inne i bilen.

Politiet har fått melding om at også et busskur i Nyhusvegen har vært utsatt for hærverk, men kjenner ikke skadeomfanget. Ifølge Skien kommune skal det være tredje gangen på kort tid at busskur blir ramponert.

– Mistenker dere samme gjerningspersoner?

– Disse stedene er jo ikke langt fra hverandre, så jeg har mine tvil om at det er tre forskjellige gjerningspersoner, det er sannsynligvis samme gjeng eller den samme personen, sier Mørch.

Politiet ber publikum om tips i saken.