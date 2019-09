Historisk sterk Sp-gruppe i Porsgrunn Senterpartiet: 3. mann Kristian Leerstang-Sørensen (t.v.), førstekandidat Anne Kristine Grøtting og 2. mann Tore Buer. (Foto: ) annonse

I fire år har Anne Kristine Grøtting sittet alene i bystyre, formannskap og fagutvalg. Neste periode blir Senterpartigruppa på fem. 10.09.2019 kl 00:31 (Oppdatert 00:32)

Ragnhild Johansen

Tlf: 909 11 959

– Jeg tror det er fordi jeg har vært tydelig, sier hun. Grøtting er kjempefornøyd der hun sitter sammen med Senterpartifolk og andre folk på Lundetangen Pub i Skien.

Grøtting var fersk i porsgrunnspolitikken da hun seilte inn på alle flater i politikken. Nå er det helt klart at hun får med seg tidligere partileder Tore Buer, samt Kristian Leerstang-Sørensen, Mathias Abrahamsen og Iwona Romaniuk.

– Jeg får fantastiske dyktige folk med meg, sier hun.

Hun tror at folk også har lagt merke til at hun er opptatt av hele kommunen.

– Det er ikke bare sentrum som skal få bru over elva. jeg er opptatt av hvordan utkanten blir tatt vare på, sier hun.

Senterpartiet endte opp med 9,2 prosent av stemmene, og er nå Porsgrunns tredje største parti etter Arbeiderpartiet og Høyre. En så sterk Senterpartigruppe har knapt fantes i Porsgrunn.

Søkelys på klasseskille

Rødt er også en vinner i Porsgrunnsvalget. De går fra to til tre mandater.

– Vi er superfornøyde, sier partileder Pål Berby. Lenge så det ut til at de skulle snappe et fjerde mandat fra Sp, men det skjedde ikke.

– Men det er ikke mange stemmer som skiller, sier Berby. Han tror den viktigste årsaken til at partiet har gjort det så bra er at folk stoler på partiet.

– Vi sier ikke en ting og gjør noe helt annet etter valget, sier han.

Berby tror noe av hovedårsaken til at de går fram er at de har satt søkelyset på det voksende klasseskillet i Porsgrunn.

– Det tror jeg mange er opptatt av, sier han.

De store har blødd

Rødt endte med 6,8 prosent av stemmene. Det gjør det til Porsgrunns femte største parti.

I noen bydeler gjorde partiet det ekstremt godt med 9,3 prosent på Grønli og 8,4 prosent på Osebakken og Borge. På Sandøya fikk det hele 13,3 prosent.

Totalt har 61 prosent av de stemmeberettigede avgitt stemme i Porsgrunn. Det er over fem prosentpoeng flere enn de som stemte ved kommunevalget i 2015.

Mens det etter forrige valg var hele fem partier som satt igjen med to representanter i bystyret, er det kun Venstre av disse fem som fortsatt har to kandidater.

I tillegg til Rødt har både SV, MDG og KrF økt til tre representanter. Det skyldes at Høyre ligger an til å miste tre mandater, Ap to og Frp ett mandat.

Det nye partiet i bystyret Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) endte opp med ett mandat.

ragnhild.johansen@varden.no