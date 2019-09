Holder brannøvelse i Skien sentrum ØVELSE: Skien brannvesen holder øvelse i sentrum (Foto: Birte Ulveseth ) annonse

Skien brannvesen er gang med øvelse i Skien sentrum. 24.09.2019 kl 16:23 (Oppdatert 17:41)

Skien brannvesen holder øvelse i Kongens gate 33 i Skien, i Borgestadklinikken sine lokaler.

De skal ta ut personer fra etasjene. Øvelsen begynte ca klokken 17.00.

Stort oppbud

Øvelsen vil bli godt synlig, og det er viktig å påpeke at dette er en øvelse.

– Øvelsen kommer til å bli godt synlig for publikum, men det er viktig å presisere at dette er en øvelse. Ca 10 pasienter ved klinikken vil bli med på øvelsen sammen med 4-5 ansatte og 7-8 stykker fra oss. Vi kommer til å ha med oss i hvert fall fem brannbilder. Dette gjør vi også for å være i beredskap i tilfelle det skulle begynne å brenne, sier utrykningsleder Vidar Gullesen i Skien brannvesen.

Det vil bli brukt røykmaskiner, og to høyderedskap vil bli brukt for å evakuere personer fra tredje og fjerde etasje i bygget.

Øvelsen vil holde på til ca klokken halv seks.