Homo-kamp i kirkevalget: – Likekjønnet vielse til ekteskap hører ikke hjemme i kirken

Elisabeth Hyldmo Landsverk fra Bamble står på fjerdeplass på Bønnelista – og er dermed den telemarkingen som er høyest oppe. Hun ønsker kun å svare på skriftlig.

Derfor har Varden formulert tre spørsmål som kandidaten svarer på via epost.

– Hvorfor er det viktig for deg at kirken inntar et mer konservativt syn på likekjønnet vielse i kirken?

– Likekjønnet vielse til ekteskap hører ikke hjemme i kirken. Bibelen sier at Gud skapte dem (oss) til mann og kvinne. en mann og en kvinne i et ekte ekteskap. Hvis vi forlater Bibelens budskap, så forlater vi i realiteten Gud. Derfor er det viktig å ta Bibelen alvorlig også når vi ikke er enig eller ikke forstår hvorfor den sier det den sier.

– Hvilke andre saker er viktig for deg?

– Jeg er opptatt av at Kirken må være tydelig på at det er bare Jesus som kan gi oss evig liv, altså at det er bare én vei til frelse. Det utelukker lefling med muhammedanismen og andre religioner og onde åndsmakter.

Slik presenterer Bønnelista seg foran valget:

«Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokalstyrte menigheter med ledere som lar seg lede av Den hellige Ånd.»