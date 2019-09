Høyre-topp om Nye Veier: – Politisk utpressing i E18-saken

Ordfører Robin Kåss sier bystyret har vært tydelige på at krysset på Moheim må sikres før det skal bygges ny E18.

Kåss er tidligere blitt beskyldt for å hestehandle med Nye Veier bak lukkede dører.

Blant annet har han presset på for å ordne Moheim-krysset mot at Nye Veier skal slippe billigere unna på andre områder.

Kåss avviser at det har foregått noe som er i strid med det politiske flertallet.

Rekkefølgekrav

Han viser til at det allerede før han ble ordfører ble satt et rekkefølgekrav: Ingen ny E18 uten at trafikkproblemene på Moheim ble løst.

I saksutredningen innrømmet rådmannen at det ikke kan stilles et rekkefølgekrav til nytt kryss da ny firefelts E18 ikke vil medføre økt trafikk forbi Telemarksporten.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at det må ordnes opp i dette krysset. Det blir mer trafikk fra nord, og næringstrafikken vil øke med en fire felts motorvei på E18, sier Kåss.

Flyttet penger

Det hører med til historien at krysset på Moheim kunne vært sikret allerede i løpet av 2019.

Rådmannen satte av en sum på handlingsprogrammet til Bypakke Grenland. Bystyrets flertall trakk imidlertid ut pengene for å bruke dem på ny gang- og sykkelvei på Herøya. Allerede på det tidspunkt ble det bokført inntekter fra Nye Veier, i den tro at de ville bla opp de nødvendige pengene.

Et forslag om å heller ta pengene fra gang- og sykkelbrua som er planlagt bygd over elva, ble nedstemt.