Hva betyr politikernes slagord? «Man kan ikke stille til valg og si at man ikke tror på Skien»

Ingen av slagordene får retoriker John Magnus Ragnhildson Dahl til å juble, men han kommer med både latter og ros. Og litt skjenn.

– Et godt slagord skal si noe om politikken, og det bør være noe du husker – det er den retoriske hensikten. Man bør unngå klisjeer og floskler. Man får ikke sagt mye i et slagord, men de bør ha noe substans, sier retoriker og stipendiat i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, John Magnus Ragnhildson Dahl.

Dahl, som er fra Fyresdal, har funnet noen lyspunkter i Skien-partienes slagord, men er ikke over seg av begeistring. Her er ekspertens vurdering:

Sterkere fellesskap (Ap)

– Dette er jo Arbeiderpartiets slagord nasjonalt også. Det har en tydelig Arbeiderparti-stemme. Problemet er at det ikke er mange som ville hatt det motsatte, et svakere fellesskap: Det er ofte nyttig å ta lakmustest på slagordet, og spørre seg om noen ville gått til valg på det motsatte. Slagordet er midt på treet.

Terningkast 4

Jeg står i stormen for deg (Frp)

– Det er fint å bruke stående uttrykk, det er litt annerledes og spiller på tillit. Men folk skal kjenne politikken for at det skal gi mening: Hvilken storm står han i? Betyr det at han skal stå i stormen i alle enkeltsaker? Hvilken stormer skal han velge? Kanskje storm-slagordet kan slå tilbake med tanke på siste ukers bråk.

Terningkast 3

Vi tror på Skien (H)

– Traust og tomt. Her kan man også ta en test; Man kan ikke stille til valg og si at man ikke tror på Skien. Slagordet sier ingenting om politikken.

Terningkast 2

Hele Skien – nær folk (Sp)

– Dette er jo bra! Og typisk Senterpartiet. Slagordet sier noe om politikken, kort og konsist.

Terningkast 5

På lag med framtiden (V)

– Akkurat det samme som Høyre: Ingen vil si det motsatte, og slagordet sier ingenting om politikken. Det kan kanskje gi noen assosiasjoner til klima, men ikke nødvendigvis. Slagordet er litt bedre enn Høyre sitt, men ikke mye. Ganske intetsigende.

Terningkast 2

Stem grønt for mennesker og miljø (MDG)

– Slagordet har samme kvalitet som Senterpartiets: Det er tydelig knyttet til partiet og sier noe om politikken, men er litt for langt og kronglete.

Terningkast 4

For de mange, ikke for de få (SV)

– Slagordet kommuniserer tydelig. Det har en fin motsetningsfigur og bokstavrim, jeg synes det er et godt slagord. Hvis vi tar lakmustesten kunne man ha brukt det motsatt, selv om det er ganske politisk usannsynlig i Norge.

Terningkast 5

Sammen for et varmere samfunn (KrF)

– Tydelig KrF-preg, et varmere samfunn er noe partiet snakker mye om. Folk skjønner hva dette betyr.

Terningkast 4

Setter fart på byen (Bypartiet)

Haha, det er morsomt da! Slagordet skiller seg litt ut, men det krever at man kjenner partiet for at det skal gi mening. Et av de mest originale slagordene.

Terningkast 4

Med Rødt mot forskjells-Skien (Rødt)

– Dette er et stående uttrykk, og etablert. Men det er ikke slagordelegant, det har ikke den svungen som de andre har.

Terningkast 4

Vaktbikkje mot sløsing (Liberalistene)

– Dette gir uttrykk for politikken, og «vaktbikkje» er et stående uttrykk. Men det er en litt slitt klisjé.

Terningkast 3