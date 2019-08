Hvem blir fylkesordfører i det nye fylket?

Nye kolleger, nye arbeidssteder, nye rutiner og nye oppgaver i et helt nytt fylke gjør at utfordringene ikke lar vente på seg i det nye fylket Vestfold og Telemark.

1. januar 2020 slås fylkeskommunene i Vestfold og Telemark seg sammen. Man skal se dypt inn i krystallkula for å finne svaret på hvordan det blir for innbyggerne. Men vi har stilt spørsmålet til moderniseringsminister Monica Mæland (H). Det er hennes departement som har dert overordnede ansvaret for at det sammenslåingene går som smurt.

Ikke smertefritt

– Hvordan vil «hvermannsen» merke sammenslåingen i Vestfold og Telemark?

– Fylkeskommunen vil få flere viktige oppgaver. Spesielt innen skole og kompetanse. Vi ønsker at de skal jobbe for å satse på å få flere lærlinger ut, noe som igjen er viktig for næringslivet, sier Høyre-statsråden.

– Innen samferdsel vil fylkene også merke en tydeligere satsing på klimatiltak. Fylkeskommunen vil rett og slett bli viktigere, mener Mæland.

– Hva blir utfordringene?

– En slik sammenslåing er jo ikke gjort på en dag og blir slettes ikke smertefri. Men det gjelder å skape et fellesskap, råder moderniseringsministeren.

Når Mæland hinter til tålmodighet, er en annen klar på at det MÅ til. Forfatter og foredragsholder, Agnar Kaarbø, med flere ti år bak seg i forvaltningen blant annet som kommunikasjonsdirektør i UDI og taleskriver, råder til å bruke god tid.

– Det gjelder å bruke god tid og være tålmodig, samtidig som du har en klar kurs og har trykk på prosessen. Her gjelder det å involvere, informere og kommunisere, sier Kaarbø, som blant annet har skrevet bok om politisk lederskap.

Oppløpssida

Den som får oppgaven med å holde administrasjonen på rett kjøl og som skal forsøke å sette alle politiske vedtak ut i live, er nåværende prosjektleder og kommende fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal. Han møtte Mæland forleden under Arendalsuka.

– Vi er på oppløpssida nå. Og det har vært en god prosess, sier Jøsendal som trekker fram verdiskaping og grønn omstilling som noe av det viktigste som det nye fylket må se mot i tida framover.