Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 2. juni. 02.06.2019 kl 09:50 (Oppdatert 09:54)

Brann i enebolig i Voss

Brannvesen og politiet rykket natt til søndag ut til en enebolig som sto i brann i Voss sentrum. To personer med tilknytning til boligen er gjort rede for.

Det var en periode full overtenning i huset. Naboer måtte evakueres på grunn av den voldsomme brannen.

To til sykehus etter båtuhell

To personer ble natt til søndag fraktet til traumemottaket på sykehuset i Stavanger etter at en fritidsbåt kjørte på en gjenstand i sjøen i Åmøyfjorden i Rogaland.

De to som er sendt til sykehus, pådro seg hodeskader i sammenstøtet. Politiet vil avhøre føreren av båten og ta blodprøve av ham.

Kina kritiserer USA

Kinas forsvarsminister sier døra er åpen for nye handelssamtaler med USA, men sier de er klare for kamp hvis det er det de vil ha.

– Hvis USA vil snakke, vil vi ha døra åpen. Hvis de ønsker kamp, er vi klare, sier Wei Fenghe på en internasjonal sikkerhetskonferanse i Singapore søndag.

Trump kommenterer brexit

Den britiske regjeringen bør nekte å betale brexitregjeringen hvis ikke EU går med på å oppfylle Storbritannias krav i forhandlingene, mener Donald Trump.

I et intervju i forkant av USAs presidents tur til London mandag, sier han i et intervju med The Times at Storbritannia bør stå på kravene i møte med EU.