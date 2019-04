Hydro har tapt over 300 millioner på dataangrepet CYBERANGREP: Norsk Hydro varsler alle sine ansatte om ikke å slå på pc da de er under et dataangrep. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) annonse

De fleste av Hydros verk er tilbake til normal eller nesten normal drift etter dataangrepet. Fortsatt er det forsinkelser innen visse administrative prosesser. 05.04.2019 kl 16:04

NTB

Hydro har gjort nye fremskritt i løpet av uken og fortsetter å nærme seg normal drift etter cyberangrepet, opplyser selskapet fredag.

– Prosessen med å sikre trygg gjenoppretting etter dette sofistikerte angrepet er komplisert og tidkrevende. Vi gjør gode fremskritt, men det tar tid å komme tilbake til normal IT-drift, sier finansdirektør Eivind Kallevik.

– Gjennom denne vanskelige perioden har våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere vist stor forståelse og tålmodighet, fortsetter han.

Det var natt til tirsdag 19. mars at Hydro oppdaget at selskapet var rammet av et omfattende dataangrep. Angrepet berørte først en virksomhet i USA, og spredte seg derfra til andre deler av organisasjonen i USA og Europa.

En foreløpig evaluering kunngjort 26. mars viste at det økonomiske tapet er på mellom 300 og 350 millioner kroner.