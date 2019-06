Hydrogenstasjon i brann etter eksplosjon i Sandvika – E18 og E16 stengt EKSPLOSJON: Røykutvikling etter eksplosjon ved en hydrogenstasjon i Sandvika. (Foto: Kristoffer Hagen / NTB scanpix) En hydrogenstasjon ved Sandvika Storsenter står i brann etter en eksplosjon. Situasjonen er uavklart, og både E18 og E16 er stengt. 10.06.2019 kl 19:18 (Oppdatert 19:58)

NTB

Det er snakk om en Uno-X-stasjon. Bilder viser at det fremdeles brenner og er mye røyk på stedet.

Politiet arbeider nå med å opprette en sikker sone rundt hydrogenstasjonen.

– Vi jobber med å få satt ut en sikkerhetssone på 500 meter, på anbefaling fra brannvesenet, sier operasjonsleder Cathrine Silju i Oslo politidistrikt til NTB.

Brannvesenet sier til Budstikka at det trolig er en tank som har eksplodert på hydrogenstasjonen ved siden av politistasjonen på Kjørbo.

Silju sier at politiet foreløpig ikke vet hva som har forårsaket eksplosjonen, men bekrefter at den fant sted inne på hydrogenstasjonen.

LES OGSÅ: Pinsetrafikken: Dette bør du vite før du reiser

Det er ikke kommet inn meldinger om personskader.

– Vi har ikke fått meldinger om noen skadde. Det er vi glade for, sier Silju.

Like før klokken 19 skriver brannvesenet på Twitter at det er «en viss fare» for nye eksplosjoner, og at fagpersonell fra hydrogenstasjonen har ankommet stedet for å bistå brannvesenet.

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at E18 på stedet er stengt i begge retninger på grunn av eksplosjonsfare, og at E16 ved Bjørnegårdtunnelen i Bærum stenges av samme grunn.

Statens vegvesen anbefaler omkjøring om E134 Oslofjordtunnelen eller om riksvei 35 ved Hokksund.

LES OGSÅ: Kraftig brann i fritidsbåt. To familier var om bord