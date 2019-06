Hydrogenstasjon i brann etter eksplosjon i Sandvika – E18 og E16 var stengt EKSPLOSJON: Røykutvikling etter eksplosjon ved en hydrogenstasjon i Sandvika. (Foto: Kristoffer Hagen / NTB scanpix) Hydrogenstasjonen i Sandvika brenner stadig etter eksplosjonen, brannvesenet sier det er «en viss fare» for nye eksplosjoner. 10.06.2019 kl 19:18 (Oppdatert 20:39)

NTB

Det er snakk om en Uno-X-stasjon. Politiet har opprettet en sikker sone rundt hydrogenstasjonen, og opplyser at brannvesenet jobber med å kjøle ned anlegget.

To personer har blitt sendt til legevakten i Bærum med mindre skader, sier politiet til VG.

E18 og E16 ble stengt i begge retninger etter eksplosjonen, men 20.15 skrev Oslo 110-sentral på Twitter at E18 igjen var åpnet for trafikk.

– Vi ser effekt av slokkearbeidet vi gjør, og at temperaturen er på vei ned. I forbindelse med det har innsatsleder besluttet at trafikken på E18 kan få passere, med en sikkerhetssone rundt, sier vaktkommandør Ola Klakegg til NTB.

Han sier at brannvesenet nå «pøser på» med vann for å få ned temperaturen på hydrogentankene.

– Et enormt smell

– Jeg satt og spiste middag og har vel ikke hørt et så høyt smell før i mitt liv, forteller Tom Laksfoss, som bor i området, til NTB.

Brannvesenet sier til Budstikka at det trolig er en tank som har eksplodert på hydrogenstasjonen ved siden av politistasjonen på Kjørbo.

Operasjonsleder Cathrine Silju i Oslo politidistrikt sier til NTB at politiet foreløpig ikke vet hva som har forårsaket eksplosjonen, men bekrefter at den fant sted inne på hydrogenstasjonen.

Slokkerobot

Like før klokken 19 skrev brannvesenet på Twitter at det var «en viss fare» for nye eksplosjoner, og at fagpersonell fra hydrogenstasjonen har ankommet stedet for å bistå brannvesenet.

– Vi har en slokkerobot som er i innsats på skadestedet nå. Denne har kamera, som gjør at vi får litt bedre oversikt. Slokkeroboten vil forsøke å kjøle de gjenværende tankene på anlegget og eventuelt slokke brannen dersom den kommer til, skrev Oslo 110-sentral på Twitter.

Klakegg sier til NTB at roboten blir brukt for å ikke utsette mannskapet for ytterligere risiko.

Stengte hydrogenstasjoner

I en pressemelding opplyser Uno-X, som eier hydrogenstasjonen, at de stenger sine to andre stasjoner i Norge etter eksplosjonen.

Stasjonene ligger i Åsane i Bergen og på Hvam i Skedsmo.

I pressemeldingen skriver selskapet at de foreløpig ikke vet årsaken til eksplosjonen.

LES OGSÅ: Pinsetrafikken: Dette bør du vite før du reiser

LES OGSÅ: Kraftig brann i fritidsbåt. To familier var om bord