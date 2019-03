Hytte i full fyr Hyttebrann: (Foto: Geir Norendal) annonse

Natt til torsdag brant det i en hytte og en fryseboks i Skien. 14.03.2019 kl 06:37 (Oppdatert 07:01)

Hytta befant seg i Ryggenvegen i Skien og politiet fikk melding om hendelsen klokka 23.28.

En mann i 50-årene fra Skien lå og sov da hytta begynte å brenne.

- Det var kun hytteeieren som var tilstede og han hadde blitt vekket av røykvarsleren, sier operasjonsleder Espen Reite.

Politi og brannvesen kom raskt til stedet og slukkingen var ferdig kl.00.43.

Brannårsak

– Det er for tidlig å si noe om brannårsak, men en nærliggende teori er at brannen kan ha oppstått i det elektriske anlegget, opplyser politiet.

De har opprettet sak på brannen.

Ifølge et vitne ligger hytta på et område som ikke var så lett for brannvesenet å komme til, og at det tok om lag 20 minutter før de begynte å slukke brannen.

- De måtte dra slanger gjennom skogen. Det var ikke de letteste forholdene, sier vitnet.

Brann i fryseboks

Politiet melder også om en annen brann i Skien - i en fryseboks.

- Fryseren stod på kjøkkenet i et rekkehus, og beboerne slukket den selv med et pulverapparat, sier operasjonsleder Reite.

Én person ble sendt på legevakten for sjekk, og etter noen luftinger kunne beboerne sove hjemme.