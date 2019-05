I kveld braker det løs - dette sier ordførerkandidatene om duellen DUELL: Hedda Foss Five (Ap) og Emilie Schäffer (H) kjemper om å bli ordfører. En av disse to blir ordfører i Skien. I kveld står de ansikt til ansikt på scenen på Parkbiografen i en ren ordfører-duell. 27.05.2019 kl 08:40

– Jeg skal senke skuldrene og har forberedt meg godt, sier Emilie Schäffer.

Hun er Høyres toppkandidat og sier rett ut at hun har lyst på jobben som ordfører. Nå er det 16 år siden sist Høyre hadde ordførerkjedet (Jan Terje Olsen 2001-2003).

Men det blir kamp om plassen. Ordfører i Skien siden 2011, Hedda Foss Five (Ap), har ikke tenkt til å bare gi fra seg plassen. Også hun har forberedt seg godt.

– Før store debatter setter jeg meg sammen med andre Ap-folk som på ganske så kritisk vis spør meg ut, forteller hun.

Rolig = irritert

Schäffer avslører at hun har et lite triks som pleier å funke i debatter.



– Hva er din sterke side i debatter?

– Jeg klarer å være rolig.

– Og det kan jo være forferdelig irriterende for den man debatterer mot?

– Ha-ha! Ja, jeg vet det er irriterende, ler Schäffer, men hun er kjapp til å være ærlig om hvor «rolig» hun faktisk er.

– Men jeg er ikke rolig innvendig, men jeg klarer å framstå som rolig. Dét er det viktigste, sier hun.

Om Foss Five skal trekke fram sin beste debattegenskap, blir det slik:

– Jeg kan mye og snakker på en folkelig måte. Også er jeg engasjert!Schäffer er spent på hvordan formen på debatten på scenen på Parkbiografen kommer til å bli. Sjefredaktør i Varden, Tom Erik Thorsen, skal lede utspørringen.

– Jeg vet jo ikke helt hva dere er ute etter å vise fram, og hvor konkret man går til verks, sier hun.

Varierte temaer

Thorsen kan imidlertid presentere en ganske så konkret liste over tema som ikke kommer til å stå ubesvart etter ordførerdebatten.

– Publikum skal få svar på hva slags visjoner de to har for Skien, både på kort og lang sikt. De skal svare på hva som er best av offentlige eller private velferdstjenester. Og vi vil høre deres tanker og ideer rundt et svært krevende felt, nemlig barnefattigdom og integrering, sier Thorsen.

– Over 1500 barn i Skien lever i familier med vedvarende lav inntekt. Det gir store utfordringer, som må løses, sier han.