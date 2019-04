I morgen kan du møte på bevæpnet politi i Grenland BEVÆPNET: Enkelte av oppdragene det skal trenes på, vil bli utført av væpnet politi. (Foto: NTB Scanpix) annonse

Mer blålys og politi i Grenland når politiet skal bedrive opptrening torsdag. 03.04.2019

De to neste torsdagene skal politiet i Telemark gjennomføre omfattende trening.

– Det vil bli trent på utrykninger, spaning og andre typer oppdrag, sier utdanningsansvarlig Stefan Moldvær i Sør-Øst politidistrikt.

– Ingen terrorøvelse

Onsdag sendte politiet ut en pressemelding om treningen. Ifølge Moldvær ble dette gjort blant annet for å hindre frykt hos befolkningen.

– Det vil bli både uniformert og sivilt politi som vil delta. Enkelte vil også være bevæpnet. Målet vårt er at vi skal ligge lavt i terrenget, og ikke være så veldig synlige i bybildet. Vi fikk høre at det ble spekulert i at vi skulle avholde en terrorøvelse, men det er det altså ikke. Slike øvelser som dette gjennomfører vi faktisk relativt ofte, sier Moldvær.

Vil pågå i Grenland

Han legger til at treningen vil foregå i store deler av Grenland.

– Hoveddelen vil nok pågå i Skien og Porsgrunn, men vi har ikke lagt noen plan eller avgrenset treningsområdet vårt helt. Men mannskapene vil nok oppholde seg i Grenland, sier Moldvær.