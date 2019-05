I NATT: 15- og 16-åring anmeldt etter å ha knust rute på bil ved kjøpesenter annonse

Politiet har hatt en relativt rolig natt i Telemark. 21.05.2019 kl 06:44

Jonas Fossing

Tlf: 918 79 469

Det har ikke vært mye aktivitet for politiet i løpet av natten, men klokken 01.00 ble de nødt til å rykke ut til en privatadresse på Notodden.

– Det var en mann som hadde brutt besøksforbudet han hadde mot familiemedlemmer, opplyser operasjonsleder i politiet, Jan Kristian Johnsrud.

Den 35 år gamle mannen ble pågrepet, og politiet oppretter straffesak.

15- og 16-åring anmeldt for skadeverk

Rundt klokken 02.00 i natt, ble to tenåringsgutter anmeldt for skadeverk i Skien.

– Politiet fikk melding om en bil med knust rute utenfor Herkules, sier Johnsrud.

Like etter kom politiet over to tenåringsgutter som var rett i nærheten.

– De to oppga først falsk personalia til politiet, før de innrømmet at det var dem, opplyser operasjonslederen.

Johnrud sier det ikke hjalp dem at de oppga falsk personalia, og at de vil bli anmeldt for begge forholdene.

– Når politiet spør deg om navn og adresse, så er det ulovlig å oppgi uriktig informasjon, sier han.