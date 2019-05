I NATT: – Lusket rundt og kikket inn i gårder og hekker To personer oppførte seg mistenksomt i Notodden i natt. 29.05.2019 kl 06:32 (Oppdatert 07:09)

Klokken 05:34 fikk politiet melding om hendelsen.

Kikket inn i gårder

– To personer skal ha lusket litt rundt og kikket inn i gårder og hekker, sier operasjonsleder i politiet, Espen Reite.

Han forteller at politiet fikk kontroll på to personer fem minutt etter meldingen.

– De hadde tatt en sykkel, og den ene personen var i besittelse av kniv, sier han.

Operasjonslederen bekrefter at de to gjerningsmennene er kjenninger for politiet.

Tre-fire rådyr

Espen Reite forteller at det ellers har vært en rolig natt i Telemark.

– Men det betyr ikke at vi ikke har hatt noe å gjøre. Det har for eksempel vært tre-fire rådyrpåkjørsler i morgentimene i Sør-Øst politidisktrikt, sier han.