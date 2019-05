I NATT: Ruset tenåring uten hjelm og førerkort stakk av fra politiet på moped En mann i slutten av tenårene forsøkte å stikke av fra politiet i Porsgrunn. 28.05.2019 kl 07:58 (Oppdatert 07:58)

Jonas Fossing

Tlf: 918 79 469

Politiet melder at hendelsen skjedde like over klokken ett natt til tirsdag.

– En moped stikker av fra en politipatrulje som tilkjennegir at den ønsker at mopedisten stanser for kontroll, opplyser politiet.

Hastigheten skal ha vært lav og mannen i slutten av tenårene fra Porsgrunn veltet i det han svingte i et kryss.

– Han hadde ikke førerkort, var i tillegg ruspåvirket og kjørte uten hjelm. Han ble ikke skadet, men det ble materielle skader på mopeden, opplyser politiet.

Nødvendige prøver er tatt og politiet opprettet sak, melder politiet.

Stanset kvinne på E18

Like før halv fire i natt ble en kvinne stanset på E18 ved Gjerdemyra i Kragerø.

– Passasjeren, ei kvinne i 40-årene fra Kristiansand var i besittelse av noen gram marihuana, melder politiet.

Kvinnen ble avhørt på stedet, og erkjente straffeskyld, opplyser politiet.