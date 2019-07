I NATT: Slåsskamp i sentrum, en person til legevakt Det gikk på nevene løs utenfor et utested i Kragerø i natt. 09.07.2019 kl 06:03

Politiet melder at det var to personer som ble skadet da de kom til stedet, men bare den ene av disse ble sendt til legevakta for undersøkelser.

– Det var mye folk på stedet, opplyser operasjonsleder.

Ifølge politiet er hendelseforløpet uklart. De vet heller ikke hvem som er gjerningspersonen.