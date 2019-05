I NATT: Vinglete moped havnet i grøfta – kvinne sendt til sykehus En 50 år gammel kvinne fra Brevik mistenkes for å ha kjørt i rus etter at mopeden havnet i grøfta natt til mandag. 27.05.2019 kl 06:37 (Oppdatert 06:41)



Politiet fikk beskjed om hendelsen fra bilen som lå bak mopedføreren.

– Antar det skyldes rus

Ifølge bilisten skal kvinnen ha kjørt vinglete, og med en fart på 10-20 kilometer i timen i om lag ti minutter, før hun kjørte ut og havnet i grøfta.

– Vi fikk melding om hendelsen klokken 04:50, og vi antar dette skyldes rus, sier Inge Landsrød, operasjonsleder i politiet.

Han forteller at kvinnen er sendt til sykehus for sjekk og prøver, og at politiet har opprettet sak på forholdet.

Stille natt

Landsrød melder også om en svært rolig natt i Telemark foruten denne hendelsen.