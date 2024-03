– Imingfjell er et område der det er kjent at villrein ferdes. Dette innebærer at veien kan bli stengt på kort varsel dersom dyrene trekker mot vegen. Tilsvarende kan veien også bli stengt ved sterk vind og snøføyke. Sjekk derfor vegtrafikksentralen på 175.no for å være sikker på at vegen er åpen, oppfordrer fylkeskommunen.