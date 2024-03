Påskeuka har så langt bestått av mye skiftende og overskyet vær - og en del nedbør. Slik fortsetter det også inn i selve påskehelgen.

– Det ser ut til at Telemark får mye gråvær. Det blir en skyet værtype og trolig en del tåke lørdag morgen. Det blir også litt nedbør, men nå må man veldig høyt opp for at det skal komme som snø, i hvert fall rundt 1.110 meter. Selv på Rauland og Haukeli er det nå plussgrader, sier vakthavende statsmeteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt.

Nytt lavtrykk kan treffe Telemark

Hun sier at det trolig kommer mest nedbør i fjellet lørdag, mens det er ventet nedbør både lørdag og søndag i lavlandet og langs kysten.

– Det er et nytt lavtrykk som kommer inn lørdag. Det vil gi mer ustabilt vær, da det har med seg varm og fuktig luft. Det er fare for noen tordenskrall. Foreløpig er det litt usikkert hvor lavtrykket treffer verst, men det ser i hvert fall ut som det treffer kystområder hardest. Muligens går det litt lenger øst enn Telemark. Uansett må man belage seg på regnbyger i helgen, sier Skattør.

Den varme luften som lavtrykket tar med seg har en positiv effekt.

– Temperaturene i de nedre delene av fylket vil krype godt over 10 varmegrader. Skien ser for eksempel ut til å kunne få opp mot 14 plussgrader, sier meteorologen.

Anbefaler å drøye hjemreisen

Mange tilbringer påsken på fjellet, og Skattør sier at det blir en stor forskjell på været der og resten av fylket mot slutten av påskehelgen. Og hun mener det finnes gode argumenter værmessig for å drøye hjemfarten så lenge som mulig.

– Ja, det ser betydelig bedre ut i fjellet i telemark når vi kommer litt ut på mandagen. Da er det gode muligheter for at man får en ganske solrik dag. Og at temperaturene synker litt også. Så da kan det bli skikkelig fin påskestemning, sier Skattør.