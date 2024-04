Tall fra Dyreid.no viser at det så langt i år er påvist flere flåttdiagnoser på hund sammenlignet med de samme månedene i fjor.

Og nå slår flåtten til for fulgt. Flåttsesongen regnes fra mars til oktober, men flåtten våkner til liv og blir aktiv når temperaturen overstiger fem varmegrader. Da bør du som hundeeier være ekstra oppmerksom.

– Skal du oppholde deg i områder med mye flått er det beste å ta grep for at hunden din ikke skal bli bitt, skriver nettsiden i samarbeid med deres fagveterinær.

De peker på tre alternativer for å sørge for at flåtten ikke setter seg på menneskets beste venn.

Flåtthalsbånd er et av de vanligste midlene. Dette holder flåtten borte hele sommeren, og tåler i tillegg at hunder bader og blir våte.

Dråpebehandling er også vanlig. Dette kan påføres i nakkeregionen og vil ha effekt i fire til tolv uker (litt avhengig av bading).

Tyggetabletter er også et alternativ. Disse gjør hundens kroppsvæske giftig for flåtten. Her holder det med én tablett hver 12. uke.

De skriver også at det er viktig å sjekke hunden jevnlig.

Tror du hunden din er smittet av borreliose?

– Hos hunder vil de vanligste symptomene være betennelse i ledd, muskelstivhet, bevegelsesproblemer og i noen tilfeller nedsatt allmenntilstand, skriver de.

Har hunden blitt smittet av borreliose må det igangsettes behandling. Legemidler med dokumentert effekt vil kunne skrives ut av veterinær på resept.

Ta kontakt med veterinær for råd om forebygging og fjerning eller behandling av flåttbårne sykdommer.