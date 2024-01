Tirsdag formiddag lavet snøen ned fra himmelen over Skien. Og det er ventet at det kommer mer de neste dagene.

– Ja, det er ventet en god del snø både tirsdag og onsdag. Det er et nedbørsfelt som ligger over både kysten og fjellet på Sør- og Østlandet. Vi kommer i løpet av formiddagen i dag å sende ut et farevarsel på oransje nivå, sier statsmeteorolog Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt.

25 centimeter

Det er nemlig ventet at snøværet øker i styrke utover tirsdag ettermiddag og kveld. Aller mest nedbør kommer det trolig natt til onsdag.

– Det kan nok fort komme opp mot 30 centimeter med snø enkelte steder. Kystområdene av Telemark kan fort få noe av det verste været, sier Mjelstad.

Farevarsler

I forbindelse med nedbøren er det allerede sendt ut gule farevarsler for snøfokk og vind for både Kragerø og Bamble. Meteorologen sier at vurderingen om å øke farenivået er på grunn av mengdene med snø.

– Kjøreforholdene på veiene kan bli svært utfordrende på grunn av kombinasjonen med mye nedbør og stedvis veldig sterk vind. Så folk må kjøre etter forholdene. Siden det emste av snøen kommer i natt kan det være at mange må grave fram bilen onsdag morgen, sier meteorologen.

– Men på grunn av vinden blir det store lokale forskjeller. Snøen blåser og pakker seg godt enkelte steder, mens det vil bli mer bart andre steder, legger han til.

Når snøværet gir seg i løpet av onsdag formiddag ser det ut til at vi får et par dager med oppholdsvær. Men så skjer det en endring. Helgeværet er nemlig preget av plussgrader og nedbør som regn og sludd.

– Det blir et væromslag ja, med de utfordringer det gir, sier Mjelstad.