– Jeg tenkte ikke noe særlig over det da Leon satt med ferdigbygd Titanic-skip. Det var heller reaksjonene i etterkant som førte til at jeg skjønte hvor usedvanlig det var, sier mamma Kristin Valen.

Legosett med 9.000 brikker

Hun bor i Bø sammen med sønnen sin på fem år, og har tatt noen tydelige valg i oppdragelsen. I deres hjem er det nemlig ingen skjermer, og han har heller aldri fått servert sukker. Dette har hun også skrevet om i Varden tidligere.

– Jeg forstår at det er vanskelig å trekke noen helt definitive slutninger, men jeg ser på ferdighetene hans at det i hvert fall ikke har vært en ulempe. Vi har jo fått langt mer tid til å dyrke de tingene som gir kunnskap og skaper undring, sier hun.

Til jul fikk nemlig sønnen Leon et Titanic legosett med 9.090 deler. På nettsidene står det at den store esken er laget for personer på 18 år og oppover, men på grunn av femåringens fascinasjon for å bygge med Lego fikk han altså dette avanserte settet av familien.

– Leon har alltid likt å bygge, i tillegg til at han er svært interessert i Titanic. I løpet av en drøy uke hadde han satt sammen hele skipet på egen hånd. Og han fikk ingen hjelp, sier en stolt mamma.

Selvbygd: Titanic-skipet har over 9.000 brikker, og Leon forteller at han bygde det helt selv. Foto: privat

Imponerende prestasjon

Ved siden av henne sitter femåringen selv. Leon forteller at byggingen skjedde umiddelbart etter barnehagetid, i tillegg til at hele helga gikk med til å sette sammen skipet. Da var det ingen andre tidstyver som tok oppmerksomheten hans.

– Jeg gjorde alt selv, men det ble litt kjedelig da jeg skulle sette sammen alle skrogene i skipet. De var helt like, sier han.

– Og da måtte du bare bestemme deg for å fullføre, spør mammaen.

Leon nikker, og legger seg ned i sofaen. Han har mange fakta han ønsker å dele om Titanic, for eksempel når det kjørte på isberget og hvor mange som døde.

Kristin skyter inn og forteller at storebroren hans William, som nå er 22 år, er svært interessert i Lego, og at han har huset fullt av byggesett. Det var også han som kom og sa hvor imponerende det var å få til et slikt byggverk helt alene. Etter den tid har mammaen sjekket på nett, og funnet en artikkel fra Canberra i Australia. Her har avisa Riotact intervjuet niåringen Robert, som bygget tilsvarende Titanicskip på 12 måneder. I artikkelen spør de om dette er verdens yngste person som har gjennomført byggesettet på egen hånd.

Akkurat det kan i hvert fall Kristin avkrefte.

– Jeg vet ikke om det er flere på hans alder som har bygget skipet på egen hånd, men jeg har i hvert fall skjønt at det er ganske uvanlig. Etter at jeg delte prosessen hans på sosiale medier har det kommet stadig flere tilbakemeldinger på hvor fantastisk resultatet er, smiler mammaen.

Uten skjerm: – Da jeg fikk Leon tok jeg et tydelig valg om at ikke vi skulle ha skjerm hjemme hos oss. Derfor har han verken hatt tilgang på TV eller iPad. Jeg har selvfølgelig måttet ha en telefon selv, men har vært svært restriktiv med bruken når vi har vært sammen, sier hun. Foto: Caroline Tarangen

Ingen skjerm og ikke sukker

Kristin beskriver sønnen som undrende og pratsom. Kanskje evnerik? Samtidig tror hun fraværet av skjermbruk på hjemmebane har hatt stor betydning for måten Leon får brukt egenskapene sine.

– Da jeg fikk Leon tok jeg et tydelig valg om at ikke vi skulle ha skjerm hjemme hos oss. Derfor har han verken hatt tilgang på TV eller iPad. Jeg har selvfølgelig måttet ha en telefon selv, men har vært svært restriktiv med bruken når vi har vært sammen, sier hun.

Kristin forteller at de har vært på kino flere ganger og er tydelig på at det ikke er snakk et skjermforbud. Det handler bare om å fjerne den som krykke i hverdagslivet, noe som har ført til at mor og sønn har lest utallige bøker, gått på turer eller lekt med biler og Lego.

– Vi har fått mye kvalitetstid, sier hun.

I tillegg har Kristin laget all mat fra bunn og holdt sønnen unna sukker.

– Det finnes masse forskning som støtter at hjernen fungerer bedre når den får ordentlig mat, og vi har kost oss med å lage maten sammen. På den måten har han fått et forhold til det han spiser. Vi lager vår egen sjokolade og han får tilbud om kake når han er borte. Likevel har han aldri smakt på smågodt, potetgull og flere andre sukkerholdige matvarer, sier hun.

Ut på tur: Kristin og Leon er ofte ute på tur. Foto: privat

Valg utenfor normalen

Mammaen forteller at hun sannsynligvis har blitt sett på som både masete og fanatisk i løpet av årene, men at hun er helt trygg på at dette er til det beste for sønnen.

– Jeg har tatt noen valg som er utenfor normalen. Jeg brukte for eksempel litt tid på å finne en barnehage som støttet min tanke om kosthold. De fleste rundt oss forstår hvorfor jeg gjør som jeg gjør, og at det er en bevisst tanke bak det, sier hun og fortsetter:

– Leon synes også at det er godt å spise alle typer mat, og spør heller aldri om å få se på skjerm. Det er han rett og slett ikke interessert i fordi verden byr på så mye annet spennende, sier hun.

Utdannelse: Kristin har jobbet som livsstilscoach, og er ferdig utdannet økolog til våren. Deretter starter hun på en masterutdanning innen marinebiologi. Foto: Caroline Tarangen

Kristin tror mange har en tanke om at deres måte å leve på er slitsom og ekstrem. Når de kommer hjem til dem får de imidlertid et annet inntrykk.

– Det er flere som kommer hjem til oss og bemerker seg harmonien her hjemme. Det er ikke noe unødvendig støy og vi har en god dialog om de utroligste ting. Leon sier selv at han kjenner seg urolig dersom han har spist sukker hos andre eller sett på tv-serier, sier hun og fortsetter:

– Det er mange foreldre som tenker at barn slapper av når de blir satt med iPaden, men jeg mener de da får enormt mange visuelle inntrykk som rett og slett ikke gjør at barna blir mer harmoniske. Snarere tvert imot.

Mammaen forteller at hun sannsynligvis har blitt sett på som både masete og fanatisk i løpet av årene, men at hun er helt trygg på at dette er til det beste for sønnen. Her leser hun for Leon. Foto: privat

Flytter til Kristiansand

Selv har alenemammaen en fortid som livsstilscoach, og til våren er hun ferdig med en bachelorutdannelse i økologi. Deretter skal hun begynne på et masterstudie innen marinebiologi i Kristiansand. Det betyr at duoen flytter til Sørlandet, og at Leon begynner på den internasjonale skolen.

– Jeg har hele tiden tatt valg til det beste for ham, og nå har han kommet inn på en skole som samsvarer med mine tanker om både kosthold og skjermbruk. I tillegg vil jeg kunne studere videre innenfor mine interesser, sier hun.

Kristin mener deres tette forhold har blitt styrket gjennom de mange timene de har hatt sammen, og forteller at hun setter Leons framtid foran de fleste andre ting i livet.

– Jeg har en eldre sønn og vet at denne tiden går fort. Nå er det meg og Leon som bor sammen og jeg har muligheten til å ta valg tilpasset ham. Jeg angrer ikke et sekund på alle de timene vi har fått sammen fordi vi har lagt bort skjermen, sier hun.

Så stor: Leon viser hvor stor han tror pakken av Eiffeltårnet er. Den skal han kjøpe med seg i Italia. Foto: Caroline Tarangen

Nytt byggesett venter

Leon har satt seg ned på gulvet. Han bygger med litt smålego som lå i en kasse hos mormoren i Skien. Nå gleder han seg imidlertid aller mest til å reise til Italia for å kjøpe legosettet av Eiffeltårnet. Den består av 10.001 deler og er laget for personer over 18 år.

– Hvor lang tid tror du det tar?

– Hmm, det vet jeg ikke. Noen uker?

– Har du tenkt på hvordan skal du få den store pakken med deg fra Italia?

– Vi skal ta med oss en egen koffert, smiler han.