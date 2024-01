– For meg er det tydelig at dette programmet er mer feelgood enn dokumentar. NRK er ute etter en klar vinkling, og dropper da informasjon som nyanserer det de vil formidle, skriver ordfører Jon Rikard Kleven på Facebook.

Kritikken er rettet mot NRKs nye serie «Oppsynsmannen» med Bård Tufte Johansen. I programmet reiser Tufte Johansen rundt i landet for å finne ut om det er en naturkrise i Norge.

Programmet ser på fjerning av natur til fordel for utbygging. I serien er Tufte Johansen innom både Rauland i Vinje, Grenlandsporten i Porsgrunn og Google-tomta i Skien.

Det er et innslag fra Rauland som får Kleven til å reagere. I episoden er det skog og annen natur som har forsvunnet som følge av hytteutbygging som er tema. Sp-ordføreren skriver at NRK ikke nevner med et ord at i Trillemarka er det verna 147 kvadratkilometer med skog. Noe han mener er relevant informasjon.

– Satsinga balanserer bildet

– Det er greit at de formidler nedbygging, men satsinga på vern balanserer bildet.

– 844 kvadratkilometer i Vinje er verna eller freda. Det er 27 prosent av arealet i Vinje. De ulike bygningene i Vinje tar totalt 1,5 kvadratkilometer, skriver han.

Kleven hevder at han tok opp problemstillinga da NRK laget innslaget fra Rauland, men partene skal ikke ha blitt enige.

Varden har vist Tufte Johansen kritikken.

– Vi pirker jo borti mange litt betente temaer og dilemmaer så vi forventet tilbakemeldinger. Vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger fra hele landet. Innboksen min er full, så det er stas. De har, i likhet med meg, fått en større forståelse av at den totale belastningen på naturen er for stor, skriver Tufte Johansen i en e-post til Varden.

– Handler ikke om vernet

– Hvorfor er ikke ordførerens poeng om verna og fredet mark i Rauland belyst i episoden?

– Innslaget fra Rauland handler ikke om vernet som er gjort, men det handler om nedbyggingen av viktig og sårbar natur som følge av hyttebygging. Ellers må det sies at Rauland er et fantastisk sted. Skal på hyttetur dit neste helg.

Tufte Johansen forteller videre at de i TV-serien har prøvd å gi et nyansert og balansert bilde situasjonen.

– Vi har prøvd på det i hvert fall. Håpet er at folk ser både dilemmaer og får mer kunnskap til å ta gode avgjørelser i framtiden.

Overrasket

– Ordføreren mener programmet er mer feelgood enn dokumentar. Hva tenker du om den påstanden?

– Hehe, det overrasker meg at ordføreren synes fire episoder om natur som blir borte er feelgood, men det er jo litt humor der også. Kanskje det han tenker på? skriver Tufte Johansen til Varden

Han opplyser at redaksjonen tok kontakt og viste innslaget til ordfører Kleven før publisering.

– Der fikk han muligheten til å komme med en kommentar til hyttebyggingen i Rauland som er med i programmet.

Varden har vært i kontakt med Kleven. Han ønsker ikke å kommentere saken ut over det han har skrevet.