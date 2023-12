– Vi ser litt komisk på det her, og vi kan le av det. Men det har ikke blitt så mange glass med vann siden denne episoden, humrer Kai-Henning Angelsen.

Episoden fant sted tidligere i jula, da hans 15 år gamle datter Adele skulle ta seg litt vann fra springen.

– Hun stod på badet og sminket seg før vi skulle i juleselskap. Da hører vi litt panisk roping: «Det er noe i glasset mitt, det er noe i glasset mitt!», forteller faren.

Som tenåringsdøtre flest, kan ting bli litt dramatisk for små ting, forklarer faren.

Men denne gangen viste det seg å være berettiget. For etter å ha tatt seg en stor slurk, så hun en hvit orm bevege seg i det halvfulle glasset.

Da kom hylene og brekningene.

– Vi tenkte kanskje det var en edderkopp eller noe sånt, men da vi så oppi glasset ble vi ganske sjokkerte selv, forteller faren.

Det var TA som omtalte saken først.

Prikker i drikkevannet

For familien som bor like ved Skauen kristelige skole i Skien har hatt kommunen på besøk for å undersøke vannet tidligere.

– Vi har tidligere hatt noen svarte prikker i vannet, men dette var et nytt nivå, forteller han.

De svarte prikkene har avtatt, men er der fortsatt, og kommunen har samtidig tatt vannprøver som har konstatert at de er ufarlige.

Da de fant ormen, ringte de nok en gang kommunen.

– Han som tok imot telefonen ble like sjokkert selv. Det virket jo som dette her var noe nytt for de også, sier Angelsen, og legger til:

– Kommunen har hele veien vært både raske og seriøse.

Fruen i huset beordret rett som det var drikkestopp fra springen inntil nye undersøkelser er foretatt.

– Det blir vel noen nye vannprøver på nyåret. Uansett må vi vel vurdere å kjøpe en vannrenser eller liknende.

– Hvor er ormen nå?

– Ormen den er fortsatt i glasset, forseglet slik at den ikke «rømmer» og man kan finne ut hva det er, humrer han, og påpeker at de kommer til å følge nøye med framover.

– Merkelig

Da Varden tar kontakt med senioringeniør i Skien kommune, Rune Sundvall, er han forbløffet over den lille ormen.

– Det her har jeg aldri vært borti tidligere, og det høres merkelig ut, sier Sundvall, som har lang erfaring med drikkevannet i Skien.

De svarte prikkene derimot, har han en god forklaring på.

– De svarte prikkene er noe man sliter med på ledningsnettet i Skien øst. Ledningsnettet er fra 1916 som tidligere ble forsynt fra Ørnstjern. Med det nye vannet fra Steinsvika løsner et gammelt belegg, og det vi gjør da er å spyle rørene, sier han.

Han sier at det er ufarlig, og at de prikkene sannsynligvis er noe som forsvinne med årene.

– Men jeg er nysgjerrig på hvordan den ormen har havnet der. Det er jo noe vi må prøve å finne ut av, fordi det kan umulig ha kommet gjennom renseanlegget på Steinsvika, sier han.

Kan ha svaret på hva det er

Varden har vært i kontakt med en rekke fagpersoner i denne saken, og professor i limnologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, Espen Lydersen, mener han kan ha et svar.

– Dette er trolig en taglmark/taglorm som skal være helt ufarlig, sier han.

Taglmarken er en type hårorm og ser ut som lange sytråder. Den kan finnes i blant annet drikkevannsbrønner.

– Men dette er et renseanlegg, og ikke brønn?

– Det kan nok stemme at den ikke har kommet gjennom renseanlegget, men lekkasjer på ledningsnettet ut til forbruker er heller ikke uvanlig, sier han.