Det melder VG.

Telenor har problemer med mobilnettet, og det påvirker brukere i hele landet.

– Vi er ikke nede, men opplever ustabilitet i mobilnettet. Det gjør at noen anrop feiler og at mobildata er nede for noen. De som opplever dette vil jeg oppfordre til å prøve flere ganger, og smøre seg med litt tålmodighet, sier Telenors pressesjef, Anders Krokan, til VG.