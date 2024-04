Kjøringen fant sted i Blødekjærtunnelen på fylkesvei 410 i Arendal en februarkveld i år.

Politiet sto klare med laseren oda 29-åringens bil suste forbi. Displayet på laseren viste at bilen hadde kjørt i hele 131 km/t. Fartsgrensen på stedet er 60 km/t.

Har aldri hatt førerkort

I retten kom skiensmannen med en uforbeholden tilståelse.

Der kom det også fram at han ikke hadde gyldig førerkort under kjøreturen. Han har nemlig aldri hatt et gyldig førerkort i Norge.

– Stort skadepotensiale

29-åringen endte opp med en dom på 21 dagers fengsel og må også ut med 3.000 kroner i saksomkostninger. Tilståelsen ble sett på som en formildende omstendighet av dommeren, men det var også det eneste.

«Det er tale om en meget graverende fartsovertredelse i en 60 km/t-sone uten gyldig førerkort, hvor det er skjerpende at kjøringen foregikk inne i en tunnel og mot et fotgjengerfelt etter tunnelutløpet. Kjøringen hadde således et svært stort skadepotensiale», skriver tingrettsdommer Øyvind Strand i Agder tingrett i domsslutningen.