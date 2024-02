For tredje gang arrangeres Vardens kvinnevorspiel, der et knippe grenlandskvinner snakker om temaer de brenner for. Denne gangen inviterer Varden til Kafé K i Porsgrunn kvelden før selveste kvinnedagen.

Lørdag morgen ble 300 billetter lagt ut for salg, og det tok ikke lang tid før det var utsolgt. På søndag var det nemlig skrapet.

– Det er overveldende, og skikkelig stas. Det har gått over all forventning, sier debattansvarlig i Varden, Heidi Østhus Erikssen, men legger til at hun ikke var i tvil om at arrangementet ville treffe godt.

Hun skal også være møteleder på arrangementet.

– Stolt

– Jeg er utrolig stolt over at vi har funnet et konsept som treffer kvinner i alle aldre, sier Østhus Erikssen.

De to første timene av salget fløy 200 billetter ut. Dette tyder på at mange har sittet klare for billettslippet.

– Det har vært enorm respons i forkant. Allerede for flere måneder siden fikk jeg spørsmål om hvem som kom til å stå på scenen neste gang, forteller hun.

Spørsmålene rundt når billettene skulle bli lagt ut haglet også etter at Varden hadde sak om en av årets kvinner, Linn Røyneland.

Gjentar suksessen

Fikk du ikke billett? Fortvil ikke. Varden kommer også til å sende arrangementet direkte på Varden.no.

– Også kan vi allerede nå avsløre at det blir nytt arrangement til høsten, og oppfordringen er den samme som denne gang: Vær tidlig ute med å booke billetter, sier Østhus Erikssen.

«Har jeg blitt gæren?»

Som sist er det stor variasjon i bakgrunnen til kvinnene som skal stå på scenen – og temaene de skal snakke om:

Linn Røyneland, gynekolog: Har jeg blitt gæren? Eller er jeg i overgangsalderen?

Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør i VG: Sommervikaren i Varden som ble en av Medie-Norges mektigste

Jannicke Abrahamsen, artist og produsent: Droppet musikalkarrieren for å løfte frem unge stjerner i Grenland

Lemlem Mesfen Habtemariam, papirløs flyktning og Hedda Foss Five, tidligere ordfører: Har barselgruppa i ryggen i kampen for å beholde familien

Anette Jørgensen, innholdsprodusent: Jeg sa opp den trygge jobben for å satse på drømmen. Var det egentlig en god idé?

Sandrina Sandell, gründer og samfunnsdebattant: Angst og depresjon satte ingen stopper for gründerdrømmen

Artisten Guro Bø Kaasa fra Bø i Telemark og pianisten Jakob Amadeus Hetland skal stå for underholdningen på denne inspirasjonskvelden.