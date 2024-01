Dizzie Tunes-legenden er på bedringens vei, men har fortsatt utfordringer med sitt ene øye etter at han i fjor sommer en dag våknet – ute av stand til å se med det samme øyet og med en sviende smerte i ansiktet.

Tor Erik Gunstrøm hadde blitt rammet av Helvetesild.

Det var Se og Hør som omtalte saken først.

STORE SMERTER: Tor Erik Gunstrøm tok denne selfien etter å ha oppdaget hvordan han så ut. Foto: Privat

Kunne knapt tro det

Tor Erik Gunstrøm sier til Varden at han var på Portør sammen med kjæresten Marit Kulbeck i forbindelse med en maleriutstilling da det hele begynte. Kvelden før paret skulle hjem var det nydelig sommervær, og paret hygget seg med en nightcap før det var tid for å gå til sengs.

Da Gunstrøm gikk inn på badet den påfølgende dagen, var det så han knapt kunne tro det han så i speilet.

– Jeg mintes at jeg hadde klødd veldig i hodebunnen gjennom natta. Men da jeg så meg selv i speilet, fikk jeg helt sjokk. Det var åpne sår under det ene øyet som var klistret igjen og sto ut som ei plomme. Sårene fortsatte videre oppover i pannen og videre inn på hodebunnen, forteller Gunstrøm.

Byller og sår

Med kjæresten som sjåfør fikk han snart oppsøkt lege som raskt konstaterte at Gunstrøm hadde pådratt seg Helvetesild.

– Legen ringte omgående til Betanien hospital i Skien. Jeg fikk beskjed om komme dit med en gang. De begynte å sjekke det sammenklistra øyet, og jeg fikk beskjed om at øyet i hvert fall ikke var skadet, minnes den kjente entertaineren.

Han forteller at de fæle byllene og sårene tørket inn og ble borte etter noen dager.

– Jeg fikk noen salver jeg skulle legge under øyevippene i 14 dager, men det hjalp ikke. Jeg tok enda en kur, men er ikke bra ennå. Jeg ser dårlig på øyet, men nå skal de bruke en laser på det, forteller Gunstrøm.

I SJOKK: – Det var åpne sår under det ene øyet som var klistret igjen og sto ut som ei plomme, forteller Gunstrøm. Foto: Privat

Telefoner fra vilt fremmede

Han velger å være åpen om det han har opplevd for å bidra til økt bevissthet rundt den smertefulle tilstanden som er vanligst hos eldre mennesker. Ifølge SNL forårsakes Helvetesild av at vannkoppeviruset blusser opp igjen. Dette har sammenheng med at immuniteten mot vannkoppeviruset svekkes med alderen.

– Det var veldig vondt. Jeg unner ikke min verste fiende å bli rammet av dette, sier Gunstrøm.

Han forteller at han ikke aner om han hadde vannkopper da han var liten.

– Men har man hatt det, fester faenskapet seg visst i ryggraden for så å kunne blomstre opp, spesielt etter fylte 60 år. Det er merkelige greier, konstaterer entertaineren.

Etter at Se og Hør omtalte hendelsen tilbake i oktober har mange ringt Gunstrøm for å høre om tilstanden.

– Telefonen sto ikke stille her. Det var telefoner fra vilt fremmede mennesker som lurte på hvordan jeg hadde, mens de hadde det sånn og sånn og sånn. Når folk ringer, svarer jeg etter fattig evne hvordan jeg har det. Jeg har vært litt sånn «helvetesild-konsulent, sier Gunstrøm.

FOLKEKJÆR KOMIKER: Her er Tor Erik Gunstrøm fotografert før en forestilling i Ibsenhuset i september 2015. Foto: Helge Ottesen

Flytter ikke til Sveits

Uansett er han nå klar for nye oppdrag på showfronten. Rett før jul gjorde han også et show i Sveits.

– Det var et julebord for de folka som har tatt med seg pengene sine og flytta ned, forteller Gunstrøm.

– Du vurderte ikke å bli værende selv?

– Jeg fikk tilbud om det. Du skjønner jeg satt lenge og pratet med Bjørn Dæhlie og han Maaseide fra sandvolleyballen. De sa til meg: «At du ikke tar med deg alle penga dine og flytter hit.» Da svarte jeg at «Det blir ikke store flyttelasset.» Nei, det blir ikke aktuelt. Jeg er veldig glad for å være her i Telemark...