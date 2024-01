Gjett hva vernepleieren, danseren, bilmekanikeren, filosofen og byggevaremedarbeideren her har til felles?

– Det gjelder å like å jobbe med kunder og å prate med folk.

Varierte bakgrunner

Butikksjef på Vinmonopolet på Gråtenmoen i Skien, Kjersti Grana Johansen, oppsummerer kort hva som er årsaken til at det er så innmari varierte bakgrunner til de ansatte i butikken hennes.

For som det står øverst i teksten, de ansatte på det populære polet i Skien har kanskje ikke helt A4-butikk-CV-er. Slik er det heller ikke generelt på andre Vinmonopolets butikker rundt i landet.

Mange søkere

Nylig skrev Varden at polet på Gråtenmoen har økt antall ansatte fra syv til 14. Å søke seg til Vinmonopolet er svært populært. I tillegg til godt arbeidsmiljø med muligheter for videreutdanning innen faget, er også lønna god.

– Det er vel kanskje en av grunnen til at vi er så populære, for lønna er forholdsvis bra den, sier Grana Johansen.

Hva det innebærer i kroner og øre er avhengig av utdanning, erfaring og fartstid.

I forkant av at det relativt ferske polet rett ved Meny Saga åpnet i november 2022, var hun en av over 50 søkere til butikksjefstillingen. Søkerbunkene til andre stillinger er også relativt høye.

Blir lenge i jobben

Hun har vært i Vinmonopolets systemer i over 20 år. I snitt blir en polmedarbieder i jobben i 16-17 år.

– Ja, folk blir her. Det er en trygg og ryddig arbeidsplass, forsikrer butikksjefen og legger til:

– Det er jo en fordel å ha kunnskap i bunn om mat og vin, men det er ikke avgjørende. Det som kjennetegner de ansatte er at de elsker kundebehandling. Viser du legitmiasjon i kassa og har bursdag, kan du risikere at ekspeditøren synger bursdagssangen for deg, ler Grana Johansen.

Får reise

Kollega Kia Marita Aasen smiler med. For snart ti år siden startet hun som ekstrahjelp ved polet i Drangedal. Nesten samtidig var hun i gang med å utdanne seg til bilmekaniker, men gikk etter hvert ut av verkstedet og jobbet mer og mer ved vinhyllene. Hun trekker fram alle mulighetene ansatte får til å kurse seg opp for å skaffe mer kompetanse.

– Jeg har reist til England for å lære mer om vin fra Australia og New Zealand. Deretter var det å levere inn oppgaver og ta eksamen, forteller Aasen.