I flere bøker og filmer heter det at en morder alltid vender tilbake til åstedet.

Stian Svolsbru har på ingen måte tatt livet av noe eller noen, men nylig var han tilbake på et av åstedene som førte til at kommunen anmeldte han for brudd på skadeverksloven.

Gjort opp

På et av strømskapene i Storgata som før var besudlet med Svolsbru sin nettadresse og telefonnummer er det nå bare annen tagging og et par plakater igjen.

Natt til 7. november tok Svolsbru tak og ville gjøre opp for seg.

– Jeg gjorde meg ferdig på tre timer. Nå er det ingen av de ulovlige taggene mine igjen i Porsgrunn.

Han forteller at han brukte litt forskjellige metoder for å fjerne taggingen.

– Nå har det faktisk vært rent her en måneds tid uten at noen har kommentert på det, sier Svolvsbru og tilføyer at det kanskje ikke var så mange som brydde seg allikevel.

Overrasket

Han tok bilde av de fleste stedene han hadde rengjort i nattens mulm og mørke før han møtte opp hos Konfliktrådet for å finne en løsning. På andre siden av bordet satt Ole Henrik Lia i Porsgrunn kommune.

– Jeg viste han bildene av det jeg hadde gjort, men det var akkurat som om han ikke ville se på bildene og jeg fikk inntrykk av at han ikke trodde på meg heller. Jeg trodde bildebevisene ville gjøre han glad og at vi kunne få signert en avtale og blitt ferdig med dette. Nå sitter jeg igjen med bare løse tråder og vet ikke helt hva som skjer videre.

Ikke bra nok

Selv om selve taggen er borte syntes ikke bygge- og eiendomssjef Ole Henrik Lia og kommunen at det har blitt noe bedre.

– Anmeldelsen står fortsatt, og vi i kommunen kommer ikke til å foreta oss noe før det er gjort noe med den fra politiets side. Kommunen og Svolvsbru har nok forskjellige oppfatninger av hva som er å fjerne tagging og ikke. For her er det ikke fjerna, det er malt og spraya over.

– Litt som å sminke en gris?

– Ja, egentlig.

Svolsbru mente han ikke ble trodd av Lia, og til det sier Lia at det stemmer.

– Vi tror ikke på at tagginga er fjerna, for det er den ikke, det har bare blitt mer gris. Når vi bestiller fjerning av tagging så bruker vi spesialmidler som fjerner taggingen helt. Det er ikke bare å rulle maling over som det er gjort her.

Galt

Svolsbru har ikke problemer med å innrømme at det han gjorde var galt og at det var i beste mening å rette opp i sin egen feil.

– Jeg vet at det var feil av meg å tagge opp slik jeg gjorde, og i hvert fall i ettertid når det ble så mye styr. Jeg gjorde en feil som jeg ikke burde ha gjort, men, sier han og kikker rundt seg:

– Når man ser hvordan det ser ut på enkelte av installasjonene i sentrum burde man føre en jevnere politikk for hvem som blir anmeldt og ikke. Det er ikke spesielt vanskelig å se hvem som har hengt opp enkelte plakater og annet rundt her, avslutter Svolvsbru før han forsvinner inn i kvelden.