Observante ute i Skien i kveld kan legge merke til at deler av rådhuset lyser opp i blått.

Årsaken? Det kunne kommunen selv melde tidligere i dag. 2. april er nemlig verdensdagen for autisme.

Skien kommune skriver at blått assosieres med denne dagen, knyttet til «Light It Up Blue»-kampanjen, hvor flere bygg rundt om i verden lyses opp i blått.

Det er FN som opprettet Verdensdagen for bevissthet rundt autisme. Ifølge deres egne hjemmesider er tema for i år «Fra å overleve til å leve: Individer med autisme deler regionale perspektiver».

Rådhuset skal lyse i blått de kommende dagene.