I Telemark er det tre plasser som utpeker seg som de kaldeste. Alle tre kan skimte med over 20 minus grader og utgjør bunnplasseringene hva temperatur angår i fylket.

– Det er unormalt kaldt her på Østlandet, sier meteorolog Siri Wiberg til Varden.

25 blå

På fjellet er det kaldt. Vågsli skiller seg ut som det kaldeste ifølge, Wiberg.

– Der er det registret 24,5 minusgrader og er det kaldeste i Telemark i dag.

Haukelifjell kan vise til 22,8 og på tredjeplass kommer Møsstrond med sine 20, 8 minusgrader.

På et bilde Varden har fått tilsendt fra Øyfjell viser gradestokken nesten 20 minusgrader. Noe som ifølge den lokale gradestokken tilsier at det er Gnæsekaldt, ikke fullt så kaldt som når det er Huskaldt, men allikevel mer enn Grustekaldt.

Når uken glir mot helg, får vi temperaturer i området Svikhålt. Altså mellom null og fem minusgrader.

LOKALT: Slik ser den lokale gradestokken ut på Øyfjell. Foto: Ole Andreas Randahl

Skiføre og snøkaos

Den kalde luften som har ligget lenge over Telemark og deler av Østlandet er tung å tung å flytte på og mildværet kommer seg ikke inn over oss, forklarer Wiberg.

– Nå ser det ut til at litt mildere luft er på veg, men det har vært unormalt kaldt til denne årstiden å være lenge nå. Mildværet som kommer går inn i Europa, men det ser ut til at også vi får litt av det uten at det er lett å spå hvor mildt det blir.

Slik det ser ut nå må man forvente at det kommer snø, også i lavlandet.

– Det ser uansett ut til at det kan bli en del nedbør. På fredag er det ventet femten til tjue centimeter snø i høyden og helt ute ved kysten kan man nok vente seg litt våt snø.

Så langt i vinter har vi her i lavlandet vært heldig hva gjelder snømåking. Nå er det ingen kjære mor lenger.

– Nå må man fram med snøskuffa. Det er vel egentlig både gode og dårlig nyheter med tanke på både skiføre og snøkaos i helgen, forteller Wiberg.