– Jeg har lett etter broren min siden søndag, sier Beate Moskvil fra Holmestrand. Hun befinner seg nå på Skotfoss i Skien, hvor hun leter etter broren sin, Jan Mathisen (35). Nå frykter hun at det har skjedd ham noe.

I helga var han i Skien på et besøk hos en kvinne. Moskvil snakket sist med broren lørdag formiddag. Han bor sammen med søsteren i Holmestrand.

– Da fortalte han meg at han ønsket å komme hjem til Holmestrand, fortsetter Moskvil.

Beate Moskvil, søsteren til Jan Mathisen som er meldt savnet, frykter at noe kriminelt har skjedd med broren. Han ble sist sett på Skotfoss lørdag ettermiddag. Foto: Fredrik Nordahl

Hun forteller videre at da hun ringte broren opp igjen på mobilen søndag, var det kvinnen som broren besøkte, som svarte på telefonen hans.

– Hun fortalte meg at hun ikke hadde sett broren min siden lørdag ettermiddag. Da varslet jeg politiet, sier Moskvil.

Hun forteller at eiendelene broren hadde med seg til Skien, fortsatt lå igjen etter ham; blant annet bankkort og mobil.

– Han ville aldri ha reist ifra det. Jeg frykter han kan ha blitt utsatt for noe kriminelt eller at noe kan ha skjedd ham, sier hun videre.

Varden har snakket med flere kilder som har vært i kontakt med kvinnen og den savnede mannen i helga. Flere forteller at den savnede og kvinnen har vært på en fest i blokka hvor kvinnen bor, og at den den nå savnede mannen ble påført skader av en annen person på denne festen.

– Jeg er bekymret for hva som kan ha skjedd med ham, sier en kilde Varden har snakket med.

Foto: privat

Etterlyst og savnet

Rundt ti personer som er venner og familie av leter Jan Mathisen onsdag ettermiddag i områder rundt på Skotfoss.

De har bønnfalt politiet om hjelp siden søndag.

Annie Sandersen, leder for etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon, bekrefter at mannen er meldt savnet og er etterlyst av politiet nasjonalt på bakgrunn av savnetmeldingen.

Sandersen opplyser at politiet startet å undersøke saken i forbindelse med en hendelse på Skotfoss lørdag. Ifølge henne har politiet hatt grovsøk i området, gjort søk med drone, kontaktet taxinæringen, innhentet videoer og gjort krimtekniske undersøkelser.

– Vi er i en kartleggingsfase nå. Før vi kan starte et søk må vi vite noe om hvor vi bør starte søket hen. Vi sjekker også ut adresser og har en rundspørring på Skotfoss, sier Sandersen, og sier at de jobber med flere hypoteser uten at hun vil gå inn på hva de innebærer.

Dette er hendelsen Sandersen viser til, slik den ble omtalt på X lørdag i 18.40-tiden.

– Politiet er ved Skotfoss etter melding om en kvinne som gikk rundt utendørs med en hammer. Kvinnen innbringes. Politiet undersøker om det har vært en krangel ved en leilighet i forkant.

I åttetiden oppdaterte politiet med at kvinnen ble anmeldt.

– Kvinnen anmeldes for bæring av kniv på offentlig sted. Politiet avslutter på stedet.