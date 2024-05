Kommunenes organisasjon KS og arbeidstakerne i LO, Unio og YS er enige om et sentralt tillegg på 5,2 prosent, på linje med frontfaget.

Krevende forhandlinger

Det betyr en lønnsøkning på minst 22.000 kroner for kommunalt ansatte.

– Det har vært krevende, men konstruktive forhandlinger for å klare å forene svært ulike krav. Resultatet gir alle grupper i kommunesektoren reallønnsvekst, med god lønnsutvikling for både lavtlønte og ikke minst utdanningspersonell, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

– Vi har fått gjennomslag for krav som er viktige for våre medlemmer. Med dette oppgjøret sikrer vi reallønnsvekst som gir den enkelte mer i lommeboken og at kompetanse skal lønne seg. Fordelingen av lønnstilleggene passer bra med våre medlemsgrupper, sier Trond Ellefsen som også er forbundsleder for Delta som er det største forbundet i YS Kommune.

I natt valgte Akademikerne å bryte det sentrale oppgjøret, så deres oppgjør med KS går nå til mekling. Det sentrale kommuneoppgjøret gjelder ikke Oslo kommune.

Slik blir tilleggene